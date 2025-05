Las cámaras de fotomultas son las encargadas de poner miles de comparendos cada día en Colombia, pues estas detectan el exceso de velocidad, el pico y placa, el tema del Soat y más y por eso muchas personas reciben la notificación un tiempo después.

(Ver también: De cuánto es la multa por no respetar la línea roja en carreteras de Colombia: atentos)

Aunque esto ha sido bastante criticado por parte de los conductores porque aseguran que el límite de velocidad es muy bajo, desde las autoridades siguen defendiendo la medida porque, según ellos, se siguen salvando vidas.

Lo cierto es que este martes 20 de mayo se confirmó una buena noticia y es que en un municipio en el que se ponen cientos de multas se desactivaron unas funciones de estos dispositivos mientras se hace un estudio correspondiente.

Qué pasó con las cámaras de fotomultas en Itagüí

La determinación fue en Itagüí, municipio de Antioquia, pues se tomó la decisión de que estos dispositivos ya no detectarán el exceso de velocidad por encima de los 50 kilómetros por hora mientras “se adelanta una revisión técnica con el Gobierno nacional respecto a los límites de velocidad establecidos en ciertos puntos”, explicó la administración local, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

De hecho, la Alcaldía agregó, en la conversación con el medio mencionado, que esta determinación se tomó “atendiendo las inquietudes ciudadanas y en línea con la normativa de tránsito”, pues la idea es asegurar un sistema de fotodetección que equilibre la seguridad vial y los derechos de los ciudadanos.

Ahora, tenga en cuenta que esto es solo para el tema del exceso de velocidad, ya que estas cámaras seguirán prendidas y seguirán funcionando para todo lo relacionado con la falta de Soat, la no revisión técnico-mecánica y hasta el incumplimiento del pico y placa.

Cuáles cámaras ya no detectarán exceso de velocidad en Itagüí

Teniendo en cuenta lo anterior, la Alcaldía de Itagüí explicó que las cámaras que dejarán de detectar el exceso de velocidad son:

Carrera 52D con calle 63 (llegando al parque del Artista sentido norte-sur).

Carrera 52 con calle 85 (Av. Santa María llegando al parque de las Chimeneas).

Carrera 49 con calle 50 (zona Centro).

Lee También

¿Se ha reducido la accidentalidad con las cámaras fotomultas?

Las cámaras de fotomultas en Colombia, denominadas ‘cámaras salvavidas’, fueron implementadas con el objetivo de reducir la accidentalidad vial y mejorar la seguridad en las carreteras, según lo establecido por la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 718 de 2018. Sin embargo, su efectividad para disminuir los accidentes de tránsito es un tema que causa debate, con datos contradictorios y opiniones divididas entre autoridades, expertos y ciudadanos.

En Bogotá, la Secretaría de Movilidad ha reportado resultados positivos, afirmando que entre 2022 y 2023 las cámaras salvaron 29 vidas al año y redujeron los accidentes con víctimas fatales en un 25 %. Además, en los puntos específicos donde están instaladas, los siniestros viales disminuyeron en promedio un 19 % durante el mismo período.

Medellín también ha destacado logros: según la Secretaría de Movilidad, en 2022 no se registraron muertes por accidentes en los sitios con cámaras, lo que sugiere un impacto localizado en la seguridad vial.

No obstante, estudios y críticas cuestionan estos avances. Un análisis en Cali entre 2020 y 2023 reveló que las cámaras no redujeron los accidentes en las intersecciones estudiadas, e incluso se observó un aumento en algunos casos, sugiriendo que su ubicación no siempre responde a criterios de accidentalidad. En Bogotá, a pesar de mejoras en la señalización, la siniestralidad vial creció un 3.31 % en 2024 respecto a 2023, según el concejal Julián Forero, quien critica el enfoque recaudatorio de las cámaras.

Concejales como Humberto Amín y Diana Diago han señalado que las fotomultas parecen priorizar el recaudo económico, beneficiando al Distrito y a los concesionarios, sobre la prevención de accidentes.

(Ver también: ¿Cómo revisar si una cámara de fotomultas es legal? Puede salvarlo de pagar la sanción)

Otro factor que causa controversia es la legalidad de las cámaras. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reportó que, de las 990 cámaras operando en 2025, más del 55 % (550) no cuentan con autorización vigente, lo que podría invalidar las multas emitidas y cuestiona su contribución a la seguridad vial.

* Pulzo.com se escribe con Z