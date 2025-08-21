Hasta el 24 de agosto, los amantes de la velocidad tienen la oportunidad de experimentar, en primera persona, el ADN Porsche y descubrir la evolución de la marca hacia la electromovilidad.

El asfalto caliente del autódromo se convierte en el escenario perfecto para poner a prueba algunos de los modelos más emblemáticos de Porsche.

Bajo la guía de instructores expertos, los asistentes pueden hacer ejercicios de aceleración, maniobras de ‘slalom’ y conducción guiada, explorando la precisión y el poder de cada vehículo en condiciones controladas y seguras.

Taycan Turbo GT con paquete Weissach acelera a fondo en Colombia

La gran estrella del evento es el Taycan Turbo GT con paquete Weissach, el sedán eléctrico más potente de la marca, que deslumbra con sus más de 1.100 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,2 segundos.

Taycan Turbo GT

Este modelo no solo rompe récords en pista, sino que se ha consolidado como el vehículo eléctrico de producción en serie más veloz en seis circuitos internacionales.

Junto a él, desfilan joyas sobre ruedas como el Boxster Spyder RS, 982 Cayman GT4 RS, 992 GT3, 992 Targa & Cabriolet, Taycan GTS, Cayenne Turbo E-Hybrid, Macan Turbo eléctrico y el Panamera Turbo S E-Hybrid.

Boxster Spyder RS

Desde el primer rugido de un motor hasta el zumbido silencioso de un eléctrico, el ambiente en Tocancipá es pura emoción. Los periodistas invitados describen la experiencia como “sentirse piloto por unos instantes”, mientras aceleran en rectas largas o se enfrentan a curvas cerradas.

Pero la jornada no se limita a la pista: las SUV de Porsche también demostraron que el lujo y la tecnología se combinan con la capacidad para enfrentar terrenos difíciles.

Esta es la cuarta vez que el Porsche World Road Show llega a Colombia, como parte de una tradición global que inició en el año 2000 y ha recorrido más de 45 países.

