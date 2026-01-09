Una nueva SUV híbrida debutó en el mercado chino con una propuesta que ha llamado la atención del sector automotor: ofrece una autonomía total de hasta 1.704 kilómetros, resultado de la combinación entre propulsión eléctrica y un motor de combustión que actúa como generador. Este rendimiento la posiciona como una competidora directa de modelos de marcas como BYD y Tesla.

Se trata del Xpeng G7 que usa un sistema híbrido EREV (eléctrico de autonomía extendida) y que llega pisando duro al mercado automotor. El motor eléctrico impulsa el vehículo, mientras que un motor a gasolina cumple la función de recargar la batería y ampliar el rango de recorrido.

El lanzamiento refuerza la estrategia de la marca por ampliar su portafolio de modelos electrificados en un segmento cada vez más competitivo. Con el G7 EREV, la compañía busca atraer a usuarios interesados en la movilidad eléctrica, pero que aún priorizan la autonomía y la flexibilidad para trayectos largos.

Características del Xpeng G7 EREV

El Xpeng G7 EREV utiliza un sistema en el que el motor eléctrico es el único encargado de mover las ruedas, mientras que un motor a gasolina de 1,5 litros actúa como generador para recargar la batería cuando se requiere extender la autonomía. Este conjunto permite una experiencia de conducción similar a la de un vehículo eléctrico puro, con menor dependencia de puntos de carga.

El SUV cuenta con una batería de 55,8 kWh, que le permite recorrer cerca de 400 kilómetros en modo 100 % eléctrico, antes de que entre en funcionamiento el generador. El sistema está integrado en una arquitectura de 800 voltios, que mejora la eficiencia energética y reduce los tiempos de recarga.

En términos de diseño y equipamiento, el G7 mantiene una carrocería cercana a los 4,9 metros de largo, con un interior amplio y un baúl de gran capacidad. El habitáculo incorpora una pantalla central de gran formato, paneles digitales para el conductor, proyección de información en el parabrisas y un completo paquete de asistencias a la conducción, además de elementos de confort como asientos con ventilación, calefacción y funciones de masaje.

Precio y posicionamiento en el mercado

El Xpeng G7 EREV se comercializa en China en dos versiones, con precios que oscilan entre los 27.900 y 29.400 dólares, lo que equivale aproximadamente a 100 millones de pesos colombianos, según la tasa de cambio. Este valor lo ubica en un rango competitivo frente a otros SUV electrificados de marcas consolidadas.

Con esta propuesta, Xpeng apuesta por consolidarse en el mercado de los vehículos híbridos de autonomía extendida, una alternativa que gana terreno entre los consumidores que buscan eficiencia energética, reducción de consumo de combustible y mayor tranquilidad para recorridos largos, sin renunciar a las ventajas de la conducción eléctrica.

