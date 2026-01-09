Más de 150 vehículos Tesla, importados directamente por la marca, ya están en el país y comenzarán a ser distribuidos para los primeros clientes que reservaron desde finales del año pasado, detalló La República.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Venta de carros en Colombia tendría transformación obligada: “Incremento exagerado”)

Los registros oficiales confirman que la solicitud fue radicada por Tesla Motors Colombia S.A.S., la filial que comenzó operaciones formales luego del anuncio en 2025.

Los puntos de ingreso autorizados fueron los puertos de Buenaventura y Cartagena, donde llegaron contenedores repletos de unidades del Tesla Model 3, el sedán estrella de la marca, producido en la megafábrica de Shanghai, China.

Lee También

¿Qué carros vende Tesla en Colombia?

Aunque en el país existen Tesla rodando desde hace años, estos siempre ingresaron vía importaciones independientes. La gran diferencia es que estas unidades ya vienen con respaldo directo de fábrica, garantía y soporte posventa.

Los modelos que llegaron corresponden al Tesla Model 3, un carro que le apunta a ser “la puerta de entrada” al universo eléctrico de Elon Musk. Colombia recibirá tres versiones distintas, cada una con características que hasta hoy solo se habían visto en vitrinas virtuales:

RWD (Tracción trasera)

Motor trasero con 289 hp

Batería LFP de 60 kWh

Autonomía de 520 km bajo ciclo WLTP

Long Range AWD (Doble motor)

498 hp combinados

Batería Litio-NMC de 75 kWh

Hasta 660 km de autonomía

Performance

Doble motor con 627 hp

75 kWh de batería

Hasta 571 km por carga

0 a 100 km/h en 3,1 segundos

La marca ya abrió su experiencia en el Centro Comercial Andino y la próxima semana inaugurará su segundo punto en El Tesoro, Medellín. En ambos, los interesados podrán agendar pruebas, conocer configuraciones y resolver dudas sobre carga y mantenimiento.

Lee También

La llegada de Tesla aprovecha un ‘boom’ del mercado eléctrico. Según el más reciente informe de Andi y Fenalco, las ventas de carros eléctricos crecieron 93,7% en octubre, una cifra que pone a Colombia en el mapa latinoamericano de movilidad sostenible.

Precio de carros Tesla en Colombia 2026

Uno de los temas más comentados desde el anuncio oficial fue el precio. Muchos asumían que Tesla llegaría a competir solo en el segmento ultra-premium, pero la realidad fue distinta.

El Model 3 RWD debutó a 109’990.000 pesos, aunque pocos días después subió a 114’990.000, un ajuste de cinco millones que encendió el debate en redes. Esos valores, sin embargo, lo ponen a competir directamente con híbridos y eléctricos establecidos en el país, como BYD, Chery, BMW y Volvo.

* Pulzo.com se escribe con Z