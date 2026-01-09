El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció nuevas medidas de movilidad para vehículos no matriculados en la ciudad, enfocándose también en cambios al programa ‘Pico y Placa Solidario’. Este cambio va regir a partir del próximo semestre.

Los vehículos particulares con matrícula de otros municipios que circulan en Bogotá y están sujetos al pico y placa de lunes a viernes, tendrán una nueva restricción de movilidad durante los fines de semana. En concreto, estos tendrán pico y placa dos sábados al mes, bajo la modalidad de “un sábado sí y otro no”. Es decir, cada quince días estarán sometidos a la limitación de circulación en el mismo horario que rige la medida durante la semana.

De igual manera, la tarifa del ‘Pico y Placa Solidario’, programa de la Secretaría Distrital de Movilidad que permite a los propietarios de vehículos pagar un permiso temporal para circular sin restricciones, también sufrirá cambios. Con la nueva medida, la sobretasa para vehículos matriculados fuera de Bogotá aumentará considerablemente.

De hecho, durante una rueda de prensa de la Secretaría de Movilidad se revelaron nuevos detalles de lo que pasará con la medida y el cobro que se hará a quienes vivan por fuera de la capital y quieran circular dentro de ella: “El porcentaje adicional que han venido pagando vehículos matriculados por fuera de Bogotá ha sido de 20 % más en el pico y placa solidario. En 2026 será de 50 % adicional y la medida va a entrar en vigencia con previo aviso también”.

Galán justificó estos cambios argumentando que “la medida está pensada para que las personas que usan la infraestructura vial y se benefician de las inversiones en movilidad en Bogotá matriculen sus vehículos en la capital”. Éste agregó que es lo más lógico ya que estos vehículos contribuyen al desgaste de las vías, a la congestión, a la contaminación y también a los accidentes de tránsito en la ciudad.

