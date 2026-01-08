La localidad de Engativá, en Bogotá, fue escenario de un horrendo caso ocurrido el primero de enero, en pleno Año Nuevo. Ese día, en pleno festejo, una cámara de seguridad capturó cómo César Camilo Aldana Vargas, un instructor de judo de 43 años, perpetró un ataque brutal contra su esposa, Sandra Milena Castro Quiñónez, de 31 años; todo esto ante la mirada pasmada y aterrada de sus dos hijos.

Según el registro de la cámara, Aldana Vargas usó un arma de fuego para golpear a su esposa. Incluso se dirigió a la cocina para tomar un cuchillo y causarle al menos 55 heridas graves. Tales actos indicarían, según informaciones de El Tiempo, todo indica que el ataque fue premeditado.

“Decimos que tenía todo planeado porque se encontraron todas las armas con las que la lastimó: el teaser, la pistola y el cuchillo. Los tenía de forma organizada en la cocina, fue lo que podemos evidenciar con las cámaras”, reveló la hermana de la víctima en diálogo con el citado medio, quien pidió reserva de su identidad por razones de seguridad. También se mostró preocupada por los dos hijos de la pareja, quienes presenciaron la agresión durante más de ocho minutos.

El niño de 11 años trató de intervenir para proteger a su madre, luchando con su padre para frenar la agresión, mientras que la niña de 6 años también estuvo presente viendo el espantoso acto. Las atroces escenas se desarrollaron a pesar de la presencia de los niños y el sufrimiento evidente de ellos.

“Estaba mi sobrina de 6 años y mi sobrino de 11 años, quien se mete en medio de la pelea, forcejea, pelea con el papá para que no lastime a su mamá, pero eso a él no le importa porque aún viendo que el niño está encima de su mamá tirada en el piso busca la manera de seguirla agrediendo”, dijo la hermana.

La familiar de Sandra Milena describió a Aldana Vargas como un hombre sumamente celoso, agresivo y compulsivo. Según su testimonio, este llamó en alguna ocasión al esposo de ella para preguntarle cómo podía hackear el teléfono de su hermana. Afirmó que estas conductas se intensificaron los días previos al ataque.

Tras días de desconocer su paradero, el 7 de enero Aldana Vargas se entregó a las autoridades. La orden de captura contra él ya había sido emitida desde el 5 de enero por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar, ambos con agravantes. La Fiscalía y el juzgado penal encargados del caso decidieron imputar cargos adicionales por tentativa de feminicidio concurrente con violencia intrafamiliar agravada, debido al uso de armas y a la presencia de menores durante el ataque.

Sandra Milena Castro Quiñónez aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en delicada condición de salud. La familia ruega por su pronta recuperación y pide justicia ejemplar.

