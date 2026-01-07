Un padre de familia denunció un presunto caso de abuso contra su hijo, un niño de apenas tres años, hechos que habrían ocurrido dentro de una vivienda ubicada en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Según su testimonio, la presunta responsable sería una mujer que estaba a cargo del cuidado del menor desde hace aproximadamente un año.

En diálogo con Noticias RCN, el hombre relató que descubrió lo ocurrido cuando notó una lesión en el cuerpo del niño mientras lo cambiaba de ropa. “Le veo una lesión y él señala a la dueña de la casa, quien fue la que se la hizo”, afirmó el padre, aún conmocionado por lo sucedido.

De acuerdo con su versión, el propio menor habría señalado el objeto con el que presuntamente le causaron las heridas en sus partes íntimas. “Fue con un secador de pelo. Las lesiones tienen los cuadritos igualitos a los de un secador”, aseguró el hombre, quien explicó que las marcas serían compatibles con quemaduras provocadas por aire caliente.

Tras identificar las lesiones, el padre interpuso la denuncia correspondiente y el niño fue trasladado a Medicina Legal para los exámenes forenses. El informe de la entidad concluyó que el menor presenta “cinco cicatrices lineales, con mecanismo traumático de lesión térmica”, y estableció una incapacidad médico-legal definitiva de 10 días.

Pese a la denuncia, el padre manifestó su preocupación porque, hasta el momento, la presunta responsable continúa en libertad mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones.

“Esto no puede quedar así, es un niño de tres años. ¿Cómo le van a hacer eso?”, expresó. Asimismo, cuestionó los motivos detrás del presunto ataque: “No tiene ninguna justificación lo que le hizo a mi hijo”.

El hombre también indicó que el menor debió permanecer cuatro días bajo observación médica para realizarle los chequeos necesarios. Finalmente, informó que el niño deberá regresar a Medicina Legal el próximo 27 de febrero, fecha en la que se evaluará la evolución de sus heridas y se ampliará el dictamen médico.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este caso que ha causado indignación y preocupación por la protección de los menores.

