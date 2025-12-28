Una profunda conmoción se vive en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, tras la trágica muerte de una niña de tan solo cuatro años que perdió la vida luego de sufrir un accidente durante una actividad recreativa con un caballo en un restaurante campestre de la zona rural. El hecho ocurrió el pasado 27 de diciembre y es objeto de una investigación oficial por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, la tragedia se registró en un establecimiento abierto al público, en el corregimiento La Torre, ubicado al noroccidente de Palmira, un lugar frecuentado por familias y que ofrece experiencias turísticas en un entorno campestre, entre ellas paseos a caballo.

Según los reportes conocidos, la menor se encontraba compartiendo con su familia cuando decidió participar en un recorrido guiado sobre un caballo, actividad que era ofrecida por el establecimiento como parte de sus atractivos. La niña iba acompañada por un responsable del manejo del animal; sin embargo, durante el trayecto, el caballo se alteró, el guía perdió el control y la menor cayó al suelo.

Una versión de Infobae indica que, tras la caída, la niña quedó cerca del semoviente, que también alcanzó a pisarla, lo que le ocasionó lesiones de extrema gravedad. Las personas presentes intentaron auxiliarla de inmediato y la trasladaron a un centro asistencial en Palmira, pero los profesionales de la salud confirmaron que la menor llegó sin signos vitales.

El coronel Pedro Pablo Astaíza, subcomandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, confirmó el fallecimiento y explicó que el caso está siendo investigado por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). “Sucedió en un establecimiento abierto al público, se presentó este lamentable hecho en el que una menor de edad murió tras su caída del semoviente. Los hechos son motivo de investigación por parte de la sección criminal de la Policía”, indicó el oficial en El Tiempo.

Las autoridades adelantan labores de inspección en el lugar, recolección de testimonios y análisis de los protocolos de seguridad aplicados durante la actividad, con el fin de establecer si existió algún tipo de responsabilidad o negligencia por parte de los administradores del establecimiento o de los adultos responsables de la menor en el momento del accidente.

El Tiempo señaló que el restaurante campestre emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia de la niña.

Entretanto, la tragedia ha generado múltiples reacciones de dolor y solidaridad en Palmira y en redes sociales, donde ciudadanos han hecho un llamado a reforzar los controles y las medidas de seguridad en espacios recreativos que involucren animales, especialmente cuando hay presencia de menores de edad.

La Policía del Valle del Cauca reiteró la importancia de extremar precauciones en este tipo de actividades y aseguró que continuará entregando información oficial a medida que avancen las investigaciones, mientras acompaña a los familiares de la menor en este difícil momento.

