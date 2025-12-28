El pasado 21 de diciembre, el mundo de la TV sufrió una gran pérdida. La comunicadora social y presentadora de televisión venezolana, Margiory Fiaschi, perdió su batalla contra una lesión cerebral que le fue diagnosticada en 2023, tal como confirmó el programa Globo Visión. Su muerte desencadenó una oleada de comentarios y condolencias en las redes sociales, donde compañeros de trabajo, colegas y seguidores lamentaron su partida.

Graduada de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela, Margiory Fiaschi labró una carrera destacada en el canal venezolano Globo Visión. Por una década, llevó las riendas del programa “Entre Noticias”, un espacio informativo que encabezó con total profesionalismo y dedicación. Según sus compañeros, Fiaschi acogía a la audiencia con una sonrisa, mostrándose siempre cálida y carismática. “Fue una luchadora incansable y una profesional que se ganó el cariño y respeto de todos”, comentó el equipo de Entre Noticias en su comunicado oficial.

Un factor que resalta en la vida de Fiaschi es su actividad en las redes sociales, donde no solo se limitaba a compartir su vida profesional, sino también su vida personal y la lucha contra su enfermedad. Su cuenta de Instagram se convirtió en un testimonio emotivo de su fortaleza y determinación.

En una de sus últimas publicaciones, dedicó palabras llenas de amor y agradecimiento a su hija de cuatro años. A pesar del desafío que enfrentaba con su salud y el “caos interno” que experimentaba, dedicó su energía a criar a su pequeña, buscando siempre dar lo mejor de ella. “Los cuatro años de maternidad no han sido fáciles pero intenté cumplir con mi rol de madre entre ensayo y error”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Margiory Fiaschi V. (@m.fiaschi)

Tras confirmarse su diagnóstico en 2023, Margiory Fiaschi se sometió a un tratamiento prolongado, el cual requirió su renuncia al canal a fines de 2024, para poder enfocarse al cien por ciento en recuperarse. Este proceso de recuperación transcurrió en Bogotá, ciudad en la que recibiría cuidados médicos hasta su muerte, rodeada de sus seres queridos.

El canal Globo Visión y su programa, “Entre Noticias”, se despidieron de ella con un emotivo homenaje, reconociendo su impacto y contribución al periodismo televisivo venezolano.

