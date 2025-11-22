La presentadora de Caracol Televisión, Claudia Lozano, regresó ante las cámaras después de vivir dos meses marcados por el dolor, la incertidumbre y una serie de complicaciones médicas que la mantuvieron lejos de la televisión y de la vida pública.

Su ausencia había despertado especulaciones, pero solo hasta ahora, en una entrevista con ‘La red’, la comunicadora se atrevió a narrar con detalle lo que realmente ocurrió.

La presentadora relató que todo comenzó de manera repentina, sin señales previas que anunciaran la gravedad de lo que estaba por enfrentar. Según contó, todo ocurrió justo después de una jornada normal de trabajo en el canal.

“Dos meses de dolor, de tristeza. Fue de un momento a otro la verdad. Yo estaba trabajando, estaba aquí en el Canal Caracol, y estaba supuestamente bien. Al día siguiente de trabajar, me da un fuerte dolor abdominal y me tocó ir a la clínica”, recordó en ‘La red’.

Acá, lo que contó la presentadora:

Lozano explicó que, al llegar al centro médico, su condición se deterioró rápidamente:

“Llegué a la clínica y no aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme supermal estando ahí en la sala de espera. El dolor era cada vez más fuerte y desde ahí ya me acuerdo de que me montaron en una camilla y al segundo desperté en UCI”, aseguró en el mismo programa.

Ya en un estado crítico, los médicos descubrieron que tenía una grave acumulación de sangre dentro del abdomen. Su diagnóstico era muy delicado y requería una intervención inmediata.

“El abdomen estaba lleno, lleno, lleno de sangre. Tenía 3 litros de sangre en el abdomen. El médico dice: ‘Llegas un poquito más tarde y creo que no estarías contando esto’. Se abrió una arteria y empezó a botar sangre”, contó la presentadora.

La situación fue tan complicada que, para salvarle la vida, los especialistas tuvieron que abrir el abdomen y limpiar toda la cavidad. “Tocó abrir el abdomen, sacar la sangre, entonces esto duró bastante tiempo. Una cirugía de 7 horas”, detalló.

Claudia Lozano permaneció un mes y dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, sometida a estrictos controles y tratamientos para contener el daño interno provocado por la filtración de sangre. Lo más sorprendente es que, pese a la gravedad, los médicos nunca lograron determinar qué causó la ruptura de la arteria.

Pero el drama no terminó con la primera operación. La presentadora reveló que tuvo que someterse a un total de cinco cirugías debido a complicaciones adicionales.

“5 cirugías, estuvo difícil. De un momento a otro me dio una trombosis, entonces tocó regresar nuevamente a cirugía. Después me dio una infección, tocó regresar nuevamente a cirugía, entonces todos los días eran de intenso dolor”, explicó en el mismo espacio.

Cada intervención representó nuevos riesgos, recaídas y días enteros enfrentando un dolor que describió como devastador. Su recuperación ha sido lenta, y aunque logró salir de UCI, aún continúa en procesos médicos para volver a su vida normal.

Aunque su recuperación continúa, la presentadora aseguró que ya se siente con la fortaleza suficiente para retomar poco a poco sus actividades y volver a conectarse con el público que la ha acompañado durante años.

