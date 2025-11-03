El periodista y presentador Andrés Montoya, recordado por ser una de las caras más visibles de la edición matutina de Noticias Caracol, reapareció públicamente con un nuevo proyecto profesional luego de confirmar su salida del canal.

Su despedida, que se dio tras tres años de trabajo en el noticiero, dejó una sensación de nostalgia entre los televidentes que lo acompañaron cada mañana. En su momento, Montoya agradeció por los retos personales y profesionales.

¿En qué está trabajando Andrés Montoya?

Luego de varios días, el comunicador compartió en sus redes sociales imágenes de su nueva actividad, lo que despertó curiosidad entre sus seguidores.

Montoya fue visto como presentador del evento de Asocapitales, en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, donde participaron varios alcaldes y líderes regionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrés Montoya (@andresmontoyaf)

La aparición del periodista en este escenario fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes destacaron su profesionalismo y su estilo cercano. Varios usuarios en redes resaltaron que “su talento siempre encuentra camino”.

Así se despidió Andrés Montoya de Noticias Caracol

Antes de dar este paso, Montoya se despidió con un emotivo mensaje en el set de Noticias Caracol, donde agradeció a sus compañeros y a la audiencia por el apoyo durante su paso por el canal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrés Montoya (@andresmontoyaf)

Aunque no ha confirmado si regresará a la televisión en el corto plazo, su reciente aparición sugiere que seguirá ligado a la comunicación y los eventos públicos, una faceta que combina su experiencia periodística con la presentación institucional.

