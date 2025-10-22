Detrás de episodios tristes en la televisión de Colombia, una de sus grandes figuras se abrió acerca de un problema muy grave en el que fue blanco recientemente y que hizo público.

Sigue a PULZO en Discover

Jorge Barón, veterano presentador que sigue vigente en Canal RCN, lanzó una alerta debido a una situación de la que prefirió ser completamente franco ante las personas que lo siguen.

¿Qué problema reveló Jorge Barón que tuvo en Colombia?

El tolimense de 77 años lanzó un comunicado en el que reveló que fue víctima de un intento un ciberataque a sus espacios digitales, por lo que fue contundente en un texto desde su cuenta de Instagram.

En el documento publicado el mismo día en el que se presentó la situación, el presentador puso en evidencia lo sucedido para evitar cualquier clase de confusiones a futuro.

“Jorge barón Televisión se ven la necesidad de dirigirse a su comunidad de seguidores y al público en general para informar sobre un incidente de ciberseguridad que ha afectado temporalmente nuestras plataformas digitales. El día 22 de octubre de 2025 nuestras redes sociales fueron objeto de un intento de hackeo lo que puso en riesgo la integridad de nuestros canales de comunicación”, relató.

A pesar de la amenaza en cuestión, las noticias fueron alentadoras en medio del problema al que estuvo expuesto. “Afortunadamente gracias a la pronta acción de nuestro equipo de tecnología y seguridad en intento fue frustrado antes de que causara un daño significativo”, indicó.

De ahí, se refirió de nuevo a las personas que están atentas como fanáticas en las redes sociales y demás espacios digitales como parte de ese mensaje en el que se sinceró.

“Queremos agradecer a todos nuestros seguidores por su comprensión y apoyo les aseguramos que continuamos trabajando para mantener la confianza y transparencia que siempre nos ha caracterizado este incidente no afectará la calidad de nuestro contenido en el compromiso con nuestras audiencias”, afirmó.

Este fue el comunicado en cuestión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Eliecer Barón (@jorgebarontv)

¿Cómo evitar intentos de hackeo de sus redes sociales?

Esta es una una guía clara para evitar intentos de hackeo en redes sociales, para reducir significativamente el riesgo:

Activar la autenticación en dos pasos (2FA): Esta función añade una capa extra de seguridad, pidiendo un código adicional al ingresar desde un nuevo dispositivo. Es ampliamente recomendada por plataformas como Google

y Facebook.

y Facebook. Utilizar contraseñas seguras y únicas: nunca usar la misma clave para diferentes cuentas. Las contraseñas fuertes combinan letras, números y símbolos. Se sugiere usar un administrador de contraseñas como 1Password o LastPass. CISA recomienda que tengan al menos 12 caracteres.

nunca usar la misma clave para diferentes cuentas. Las contraseñas fuertes combinan letras, números y símbolos. Se sugiere usar un administrador de contraseñas como 1Password o LastPass. CISA recomienda que tengan al menos 12 caracteres. Evitar enlaces sospechosos y correos fraudulentos: muchos ataques comienzan con técnicas de phishing. Si recibes un mensaje extraño, no hagas clic en enlaces ni descargues archivos adjuntos. Puedes verificar URLs manualmente antes de iniciar sesión. Kaspersky explica cómo identificar estos intentos.

muchos ataques comienzan con técnicas de phishing. Si recibes un mensaje extraño, no hagas clic en enlaces ni descargues archivos adjuntos. Puedes verificar URLs manualmente antes de iniciar sesión. Kaspersky explica cómo identificar estos intentos. Revisar sesiones activas y dispositivos conectados: En redes como Instagram o Facebook puedes ver qué dispositivos tienen acceso a tu cuenta. Cierra sesiones desconocidas inmediatamente.

Limitar la información pública del perfil: no compartir detalles como correo personal, número de teléfono o ubicación. Esta información facilita ataques de ingeniería social.

Mantener actualizadas las apps y sistemas: las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que los hackers podrían explotar. Activar las actualizaciones automáticas siempre que sea posible. Microsoft

¿Qué programas tiene Jorge Barón actualmente?

Actualmente, el presentador colombiano Jorge Barón trabaja principalmente en el programa ‘El Show de las Estrellas’, producido por su propia productora, Jorge Barón Televisión, y emitido por el canal RCN.

Esta emisión musical, que se estrenó el 24 de mayo de 1969, continúa activa y ha sido reconocida por el registro Guinness World Records de Barón por tener al “presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo”.

En ella, Barón recorre diferentes municipios de Colombia junto a artistas nacionales e internacionales, y sigue utilizando su sello característica: “La patadita de la buena suerte”.

Además del programa semanal, Barón presenta cada año un especial televisivo de fin de año titulado La Gran Fiesta de los Hogares Colombianos, que generalmente se transmite en las noches del 24 y 31 de diciembre por RCN. Este espacio festivo reúne conciertos masivos, grandes figuras del espectáculo y culmina con el mensaje de año nuevo a los hogares colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z