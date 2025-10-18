El reconocido presentador Hernán Orjuela, recordado por programas emblemáticos de la televisión colombiana, regresa a los reflectores, pero esta vez desde un escenario distinto: el mundo empresarial.

Con su habitual carisma, Orjuela es vocero y conductor del evento ‘Conexión USA-LATAM’, una iniciativa que busca acercar a los emprendedores y empresarios colombianos a las oportunidades del mercado estadounidense.

El evento, que regresa al país este 21 y 22 de octubre, se realizará en Barranquilla (Hotel Movich Buró 51) y Bogotá (Hotel Dann Carlton), con entrada gratuita mediante registro previo.

La gira, que ya tuvo una exitosa edición en febrero, recorre distintas ciudades para ofrecer orientación práctica sobre inversión, exportación, migración y negocios en Estados Unidos.

“Este es el momento de actuar con estrategia y visión global. Llegamos con un equipo de expertos para compartir experiencias, información y herramientas de valor real para nuestra comunidad”, indicó Orjuela en un comunicado.

¿Quiénes hacen parte del evento ‘Conexión USA-LATAM’?

Durante las jornadas, el público podrá escuchar a reconocidos especialistas como Genny Esparza, consultora en comercio exterior; Lisandro Franky, experto en estrategias de facturación internacional; y Luis Victoria, abogado migratorio.

También participará Floralba Núñez, vicepresidenta de la Cámara Colombo-Americana, quien abordará el papel de Miami como punto estratégico para los empresarios latinoamericanos.

Más allá de un evento de negocios, ‘Conexión USA-LATAM’ refleja una nueva faceta de Hernán Orjuela, quien combina su experiencia en medios con un mensaje de transformación profesional.

Con su energía característica y un formato que mezcla inspiración, conocimiento y cercanía, Orjuela busca ser una voz influyente en la conexión entre el talento colombiano y las oportunidades globales.

