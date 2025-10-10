En la más reciente emisión del programa digital ‘La corona TV‘, el periodista y presentador Ariel ‘Gordo’ Osorio se refirió con profunda sinceridad y emotividad al estado de salud de su amiga y colega, Claudia Lozano, una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La otra preocupación que vive la familia de Claudia Lozano: hay máxima alerta por su salud)

Durante unos minutos, Osorio se apartó del tono habitual del programa para abordar un tema delicado que ha causado preocupación en el mundo del entretenimiento: la hospitalización de la presentadora paisa.

Claudia Lozano es ampliamente recordada por su trayectoria como modelo, pero sobre todo por su labor como periodista y presentadora del espacio de entretenimiento ‘Show Caracol‘, emitido por Noticias Caracol. Con una sonrisa característica y un estilo cálido, se ha ganado el cariño de los televidentes colombianos a lo largo de los años.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Corona TV (@lacoronatv)

Durante su intervención el pasado 19 de septiembre, Osorio no solo elogió la carrera de Lozano, sino que también compartió detalles íntimos y preocupantes sobre su estado actual de salud.

Osorio recordó que hace unos meses Claudia enfrentó una gravísima emergencia médica al ser diagnosticada con una trombosis venosa, una condición potencialmente mortal. En esa ocasión, fue hospitalizada de urgencia y sometida a una cirugía compleja, en la que los médicos lograron extraer varios coágulos que comprometían su salud. Contra todo pronóstico, Lozano logró salir adelante, demostrando una vez más su fortaleza física y emocional.

El pasado mes de septiembre fue sometida a una nueva cirugía, esta vez una intervención abdominal de más de siete horas que terminó siendo altamente invasiva. Como consecuencia de este procedimiento, su estado de salud se complicó y debió ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Bogotá y el pronóstico era reservado.

¿Qué pasó con Claudia Lozano y cómo sigue?

Luego de la riesgosa cirugía a la que fue sometida, recientemente se conoció que la presentadora sigue recuperándose. Según información revelada a este medio, a Claudia se le asignó una habitación donde permanece bajo constante observación médica.

Aunque se encuentra con buen ánimo, los especialistas han determinado que su recuperación será más larga de lo que se había estimado inicialmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Lozano (@claudialozanooficial)

De momento, Lozano continúa en el centro médico donde se recupera satisfactoriamente. Si bien su estado no es crítico, los médicos han recomendado que permanezca hospitalizada por varios días más, con el objetivo de asegurar una recuperación completa y evitar posibles complicaciones.

Los seguidores de Claudia, así como sus colegas del medio, han expresado mensajes de apoyo y solidaridad a través de redes sociales, resaltando no solo su profesionalismo, sino también la calidez humana que siempre la ha caracterizado.

Por ahora, su regreso a la televisión deberá esperar. Se desconoce una fecha exacta para su reincorporación a la sección de entretenimiento de Noticias Caracol, pero lo cierto es que Claudia Lozano está enfocada en su salud, rodeada del apoyo de su familia, amigos y admiradores que esperan verla de nuevo con esa energía y carisma que la definen.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.