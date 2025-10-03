La reciente interacción de Salomón Bustamante en sus redes sociales confirmó lo que muchos seguidores venían especulando: su relación con la actriz colombiana Laura de León ha llegado a su fin.

Durante la dinámica de preguntas y respuestas que hizo con sus fans, un mensaje de una seguidora le preguntaba directamente si la pareja había terminado, y el presentador no dudó en responder, cerrando así oficialmente este capítulo de su vida sentimental.

En las últimas semanas, diversos rumores sobre su separación comenzaron a circular entre los seguidores y medios de entretenimiento, lo que causó gran expectativa sobre el estado de la pareja.

¿Salomón Bustamante terminó con Laura de León?

Ante estas especulaciones, Salomón decidió tomar la iniciativa y responder personalmente a algunos mensajes de sus seguidores. En ese contexto, una pregunta directa sobre si habían terminado su relación fue suficiente para que Bustamante confirmara lo que hasta entonces se mantenía en el ámbito de los rumores.

Según se pudo leer en la interacción, cuando le preguntaron directamente:

“¿Sí lo dejaron?”, el presentador respondió con un simple “Sí”. Ante la insistencia de la seguidora: “¿Pero sí lo dejaron o no?”, él añadió: “Sí… ¿Algo más? O ya con el chisme te es suficiente”, demostrando su carácter directo y dejando claro que el tema estaba cerrado para él.

De acuerdo con información de ‘La red’, la situación de los exesposos ya había sido reportada con anterioridad, pero fue la respuesta de Salomón la que dio cierre definitivo al tema.

Con esta confirmación, queda oficializada la ruptura de una pareja que muchos consideraban ejemplo de amor y estabilidad, lo que generó sorpresa y diversas reacciones entre sus fans.

Los seguidores no tardaron en expresar sus sentimientos frente a la noticia. Algunos mostraron tristeza y nostalgia por la separación de una pareja que se veía tan feliz en redes sociales.

Comentarios como “Muchas parejas en redes se ven extremadamente felices y al final la realidad es otra”, “es una lástima, yo los veía como una pareja muy linda, unida y amorosa, pero nadie sabe la gotera que cae en casa” y “Tan hermoso Salomón, ya Dios te mandará a la indicada, las cosas pasan por algo” evidenciaron el impacto que tuvo la confirmación en la audiencia.

Con esta confirmación, se cierra un capítulo importante en la vida de ambos artistas. Aunque su separación pueda ser motivo de tristeza para sus seguidores, también sirve como recordatorio de que las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas en redes sociales, tienen matices y complejidades que el público no siempre alcanza a ver.

