La precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar un carrusel de fotografías de su juventud, su adolescencia y momentos familiares.

Con el mensaje “Recuerdos de mi juventud y de mi familia”, la caleña abrió una ventana íntima de su vida personal, mostrando una faceta poco conocida que despertó nostalgia y admiración entre sus seguidores.

En la primera de las imágenes compartidas, se le ve posando con el cabello sostenido entre sus manos, mirando de manera desafiante y segura al lente de la cámara como una modelo, en lo que muchos calificaron como una actitud llena de carácter.

En otra fotografía aparece de perfil, siendo apenas una adolescente, mientras que en otra más antigua se le observa cuando aún era una niña. También compartió instantáneas de su boda y de la vida que ha construido junto a su esposo, José Félix Lafaurie, y sus cuatro hijos: Juan José, Luisa, Denisse y Santiago.

Las reacciones no se hicieron esperar. La publicación se llenó de comentarios elogiosos que resaltaban su belleza, elegancia y trayectoria. Entre los mensajes más destacados se leían expresiones como: “Hermosa, siempre bella, una dama y la próxima presidente de Colombia”, “tiene todas las cualidades para ser la próxima presidente”, “qué hermosos recuerdos, Dios los siga bendiciendo grandemente” o “la diva de Colombia, mi crush”. Muchos usuarios también destacaron la unión de su familia, refiriéndose a ella como “una familia bella” y deseando bendiciones para su hogar.

El gesto de Cabal muestra su lado más humano y cercano le ha permitido conectar con los electores desde una dimensión más íntima, en contraste con su habitual tono fuerte y crítico en los escenarios políticos.

¿Quién es es el esposo de María Fernanda Cabal?

Entre las fotos que publicó la precandidata, resaltaron aquellas en las que aparece junto a su esposo, José Félix Lafaurie Rivera, figura reconocida en el sector gremial colombiano. Lafaurie es el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), cargo que ocupa desde 2004. Su liderazgo ha sido clave para el desarrollo productivo y económico del campo colombiano, convirtiéndose en una de las voces más influyentes en la defensa del sector rural.

Durante su gestión, ha impulsado políticas relacionadas con la trazabilidad del ganado, la sanidad animal y la apertura de nuevos mercados internacionales para los productos ganaderos del país. Asimismo, ha denunciado con firmeza problemáticas históricas como la inseguridad en las zonas rurales, el abigeato, la extorsión y la falta de garantías para los productores.

El matrimonio entre María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie ha sido uno de los más visibles dentro del panorama político y gremial en Colombia, consolidando una dupla influyente en escenarios estratégicos tanto en el Congreso como en el sector rural.

