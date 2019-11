El tema se mencionó en la entrevista cuando Vicky, en Semana, le preguntó a la congresista si le coquetean, a lo que ella contestó que sí. “Me coquetean un montón”, dijo.

Seguido, la periodista le preguntó: “¿jovencitos o maduritos?”; a lo que la congresista respondió: “No, la gama la tengo completa”.

Además, le preguntaron sobre lo que puede decir José Félix Lafaurie, su esposo, sobre esto. Y respondió: “Ese no se da cuenta (…), yo no lo odio, él es muy serio, es súper serio, él es un tipo muy aterrizado”.

Insistió en que es mejor que su esposo no se dé cuenta de sus comentarios.

Sobre si Lafaurie la consiente o no, la congresista dijo que “más o menos”.

Seguido, recalcó en que su pareja es un hombre muy serio y solo toca hablar temas serios para que ponga atención.

“A veces me gusta mamarle gallo, tomarle el pelo, decirle cosas y no me para bolas, no pone atención”, sentenció la congresista.