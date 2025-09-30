La boda de Santiago Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, se convirtió en tema de conversación en redes sociales y círculos políticos luego de que, en medio de su discurso, la congresista hiciera una inesperada alusión al presidente Gustavo Petro.

El evento, que reunió a amigos y familiares de la familia de la senadora, estuvo marcado por la emoción y los mensajes de cariño hacia la pareja. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la velada ocurrió cuando Cabal, en tono cercano y anecdótico, habló sobre la personalidad y trayectoria académica de su hijo Santiago, pero terminó lanzando un dardo hacia el jefe de Estado.

En su intervención, la precandidata recordó la inteligencia y seriedad de su hijo, a quien describió como un hombre de principios y gran sensibilidad.

“‘Santi’ fue tan especial, que yo le he dicho que me robó el alma. Esa seriedad de él es su personalidad. Él es un hombre demasiado bueno de alma, pero con una inteligencia que a él le da rabia que yo se la recuerde”, dijo Cabal frente a los asistentes, visiblemente conmovida.

Acá, las palabras de Cabal:

Acto seguido, relató que desde muy joven Santiago se destacó en el ámbito académico.

“Desde chiquito se ganaba los premios de matemáticas en el [colegio] Anglo Colombiano, los exámenes los terminaba primero y, como se aburría, seguía la fórmula, y la profesora decía ‘cómo hace este niñito’. Tenía una capacidad…”, agregó, despertando aplausos de los presentes.

¿Qué dijo Cabal sobre Gustavo Petro?

El ambiente, que hasta entonces era solemne y familiar, cambió cuando Cabal decidió recordar anécdotas de la infancia de su hijo. Entre risas, la senadora relató que sus hijas solían disfrazar a Santiago con tutús de ballet y lo maquillaban, una costumbre común entre hermanos pequeños.

Sin embargo, fue el remate de la anécdota lo que provocó las reacciones más fuertes de la noche.

“Santiago era auténtico, querido. Las hermanas lo disfrazaban con tutú de ballet y lo maquillaban, y tenemos las grabaciones, que esas no las podemos publicar, porque hoy con este presidente cualquier cosa se puede pensar… porque es de esa línea”, expresó Cabal, provocando carcajadas entre los invitados.

El comentario, que hacía alusión a Petro y a lo que Cabal consideró una eventual interpretación ideológica de las imágenes, fue tomado como una de las frases más llamativas de la celebración.

Aunque el discurso tenía un contexto familiar, lo dicho por la senadora no pasó desapercibido. En redes sociales, algunos usuarios destacaron el tono jocoso y la picardía de Cabal, mientras que otros lo interpretaron como una muestra más de su estilo directo y confrontativo frente al presidente.

“Hermoso discurso: dejo a la novia por fuera, pero metió a Petro”, “era hablar algo lindo, no hablar de egos”, “no era apropiado ese discurso”, “dio fue un discurso político”, “qué necesidad de extenderse en cosas que nada que ver”, “era el día de ellos dos, no de Cabal y Petro”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación en Instagram que compartió el video.

No es la primera vez que la congresista del Centro Democrático aprovecha espacios públicos para enviar indirectas o comentarios críticos hacia Petro. Su tono polémico y frontal ha sido una constante a lo largo de su carrera política, especialmente en su rol como opositora.

