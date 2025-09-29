Una de las sorpresas en medio del arranque de las precandidaturas presidenciales, sin duda, ha sido el apoyo de Miguel Polo Polo a Abelardo De La Espriella.

Esto, teniendo en cuenta que el arranque en política de Polo Polo en gran parte se dio por su cercanía con María Fernanda Cabal, a quien siempre expresó su admiración y respaldo.

(Vea también: Representante de EE. UU. se reunió con su “parcero” ‘Fico’ y lanzó dardo a Petro: “Que nadie la destruya”)

Miguel Polo Polo dice por qué se va con De La Espriella

Al ser interrogado por esta decisión, Miguel Polo Polo dejó en claro que su decisión tiene que ver con el carácter de Abelardo De La Espriella.

Lee También

“A los dos los quiero, a los dos los admiro, a los dos los respeto, con los dos he vivido procesos diferentes, pero considero que Abelardo De La Espriella es el hombre que tiene el carácter, los pantalones para enfrentar la situación actual que vive nuestro país. Es la persona que sé que va a derrotar el terrorismo y que va a perseguir como a ratas a todos los traidores de la patria”, dijo Polo Polo al respecto.

(Vea también: Canciller renunció a su visa de Estados Unidos en solidaridad con Petro: “Colombia se respeta”)

Posterior a esto, le soltaron que la senadora aseguró que él le había puesto ‘cachitos’ con el abogado, a lo que respondió: “María Fernanda sigue teniendo un lugar muy especial en mi corazón. Yo por política no peleo porque los amigos valen oro. Un amigo es mejor que un hermano, ella sigue siendo mi amiga. Yo no tengo ningún contrato de exclusividad ni tampoco anillo de compromiso, yo estoy soltero”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.