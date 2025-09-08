El congresista Miguel Polo Polo y el creador de contenido Levy Rincón protagonizaron un fuerte cruce en la red social X, luego de que el representante confirmara su respaldo a Abelardo de la Espriella como candidato presidencial en 2026.

La discusión inició cuando Rincón reaccionó al anuncio con un mensaje cargado de críticas, en el que señaló que el congresista había pasado de ser cercano a la senadora María Fernanda Cabal a apoyar ahora a De la Espriella. Según él, Polo Polo “se arrodilla ante los esclavistas, racistas y homofóbicos de la ultraderecha”.

Pelea entre Miguel Polo Polo y Levy Rincón

Polo Polo también lanzó pullas sobre la relación del creador de contenido con la administración de Gustavo Petro. “Más bien sigue lamiéndole a Petro todo lo que puedas, diminuto, vulgarcito, porque en el 2026 te quitaremos los contratos que tienes con RCTV para que vuelvas a hacer tus pobres videos en YouTube”, agregó.

Levy, no te equivoques, aquí quien tiene amo es usted; solo hablas cuando te dejan, solo dices lo que te dicen que digas y solo atacas a quien te dicen que ataques. ¿Qué más chupacul*s que eso? Más bien sigue lamiéndole a Petro todo lo que puedas, diminuto vulgarcito, porque en… https://t.co/gHbfz7n5KW — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) September 8, 2025

El intercambio, marcado por descalificaciones de lado y lado, rápidamente encendió la conversación en la plataforma, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldaron al congresista y quienes apoyaron las críticas del ‘influenciador’.

