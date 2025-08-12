Miguel Polo Polo responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con el congresista, el atentado fue posible por decisiones tomadas desde la Casa de Nariño.

“Gracias a la paz total de Gustavo Petro, es que el asesino de Miguel Uribe pudo matarlo”, dijo Polo Polo. El representante afirmó que alias ‘Zarco Aldinever’, vinculado con la Segunda Marquetalia, fue el autor intelectual del crimen, y que el Gobierno lo dejó en libertad al nombrarlo gestor de paz.

(Vea también: Íngrid Betancourt, fúrica con Petro, lo acusa de reunirse con jefes de sicarios que mataron a Miguel Uribe)

Polo Polo denuncia que el Gobierno liberó a alias ‘Zarco Aldinever’

En sus palabras, Polo Polo explicó que el señalado criminal tenía múltiples procesos judiciales pendientes por delitos graves. Sin embargo, el Ejecutivo habría suspendido esas órdenes al designarlo como interlocutor con las disidencias.

Lee También

“Petro, conociendo todo esto, designó gestor de paz a un hombre con seis órdenes de captura”, expresó el representante. Según dijo, una vez en libertad, el disidente habría huido a Venezuela, desde donde planificó el atentado, bajo protección del régimen de Nicolás Maduro.

(Vea también: Petro dejó mudos a todos al pedir minuto de silencio por “Mario Uribe”, en lugar de Miguel Uribe)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@miguelpolopolo)

Cabe mencionar que estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por la Fiscalía ni por otros entes judiciales.

Polo Polo también criticó duramente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), asegurando que el senador Uribe solicitó en varias ocasiones un refuerzo en su esquema de seguridad, sin recibir respuesta. “Miguel Uribe, 25 veces le pidió a la UNP […] y esta entidad […] 25 veces le dijo que no”, declaró.

Para el representante, esa desprotección contribuyó a que se concretara el ataque contra el congresista, quien fue víctima de un atentado en plena campaña presidencial y murió después de permanecer cerca de dos meses en estado crítico en la Fundación Santa Fe.

Lee También

“Nunca lo olviden”, dijo Miguel Polo Polo

En su intervención, Polo Polo recordó que se ha opuesto a la ‘Paz total’ desde que fue anunciada. También mencionó un enfrentamiento verbal que tuvo con el presidente en 2024, cuando le dijo: “El éxito, señor Gustavo Petro, de su ‘Paz total’ solo es comparable a la fidelidad que usted tiene hacia Verónica Alcocer”.

Cerró su mensaje con una frase directa: “Nunca lo olviden”. Las palabras del congresista han generado fuertes reacciones en redes sociales, mientras el país sigue esperando claridad sobre los responsables del magnicidio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.