El presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, esta vez a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Allí aclaró que su planteamiento no está relacionado con la reelección presidencial, sino con lo que considera una necesidad para impulsar reformas estructurales en el país.

El mandatario señaló que con el Congreso elegido en 2022 solo fue posible sacar adelante la reforma laboral y la pensional, pero que otros proyectos, como la reforma a la salud, quedaron bloqueados. A su juicio, esto responde a un modelo de elección legislativa que calificó de “clientelista” y que, según dijo, limita la posibilidad de asumir transformaciones de fondo.

En su publicación, Petro también se refirió a la justicia, afirmando que requiere cambios profundos para dejar atrás el clientelismo y combatir la impunidad. Según el presidente, una Constituyente debería abarcar no solo la reforma a la justicia, sino también la consolidación de los derechos sociales y la adaptación del país al cambio climático.

Con un congreso como el que eligió el pueblo en el año 2022, no es posible reformas más avanzadas. Alcanzó con la reforma laboral y pensional y creo que fué un gran éxito. Pero la forma de elección del congreso de tipo clientelar, lo limita para asumir más retos democráticos.… https://t.co/iltjfddeCi — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 7, 2025

Qué dijo Petro sobre la reelección

De manera directa, descartó que la propuesta tenga relación con una reelección: “Ya no hay tiempo de reelección”, escribió, recalcando que su llamado está orientado a fortalecer el Estado social de derecho.

Finalmente, explicó que el proceso para una eventual Constituyente dependería de la recolección de firmas ciudadanas y del nuevo Congreso que se elija en 2026, al que invitó a conformar listas que respalden esa iniciativa.

