Un nuevo temblor se registró en Colombia. Esta vez el epicentro del movimiento telúrico de magnitud 2.9 fue el municipio de Dibulla (La Guajira), según el Servicio Geológico Colombiano.
De acuerdo con la entidad, el sismo tuvo una profundidad inferior a 30 kilómetros y se presentó hacia las 02:27 a. m. de este jueves 23 de octubre de 2025. Sin embargo, no se reportaron afectaciones.
A este evento se suman a las fuertes lluvias, tormentas eléctricas e inundaciones que vivió en las últimas horas ese departamento por el paso de la tormenta Melissa.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-10-23, 02:27 hora local Magnitud 2.9, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Dibulla – la Guajira, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/bMbiyZXuLc
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 23, 2025
Temblor en Los Santos (Santander)
Horas antes, hacia las 20:35 p. m. de miércoles 22 de octubre, otro temblor sacudió al municipio de Los Santos (Santander). En esa oportunidad la intensidad fue de 3.1 con una profundidad de 154 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-10-22, 20:35 hora local Magnitud 3.1, Profundidad 154 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/ajWZOgZePv
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 23, 2025
