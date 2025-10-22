En Tucurinca (Magdalena), se vio un violento episodio de celos que escaló hasta la amenaza mortal. Presa de una furia incontenible, una mujer arremetió inicialmente contra su esposo, llegando al extremo de intentar apuñalarlo en su residencia. En las imágenes se observa que el ambiente se volvió tenso y peligroso, con la agresora empuñando un arma blanca. La situación tomó un giro aún más crítico cuando la ciudadana, con el arma en mano, comenzó a proferir amenazas en voz alta: “si alguien la tocaba, lo apuñalaba”, elevando el riesgo de una tragedia.

Sigue a PULZO en Discover

Ante la gravedad de la situación y el peligro inminente para la víctima, un cuadrante de la Policía acudió de inmediato al lugar. Sin embargo, su presencia no disuadió a la mujer, quien redirigió su agresividad hacia los uniformados. La ciudadana se enfrentó abiertamente a la autoridad, ignorando las órdenes de bajar el arma y manteniendo su actitud peligrosa. Los agentes se encontraron en una posición delicada, teniendo que contener a una persona armada y visiblemente fuera de sí.

Para evitar un desenlace fatal y salvaguardar la integridad tanto del esposo como de los propias autoridades, se tomó la drástica decisión de utilizar medios no letales. La furia de la mujer solo pudo ser controlada finalmente mediante la aplicación de una descarga de un dispositivo de control eléctrico, conocido como ‘taser’. Esta rápida y precisa intervención de los uniformados fue clave para desarmarla y reducirla sin causar heridas graves a ninguna de las partes.

Lee También

(Vea también: ¿Nieto de Chávez cantó canción sobre Venezuela que hace llorar? La historia no es como la cuentan)

🚔 En Tucurinca, Magdalena, una mujer enfurecida por celos estuvo a punto de apuñalar a su esposo y luego se enfrentó al cuadrante que acudió al lugar. En medio de su enojo, gritaba que “si alguien la tocaba, lo apuñalaba”. Gracias a la rápida intervención de los uniformados, la… pic.twitter.com/83rRBoO0oR — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) October 21, 2025

Por su parte, los internautas no pudieron evitar dejar sus comentarios en la publicación hecha en X: “Eso era llegando y de una toma tu corrientazo”, “ja, ja, ja, la resetearon”, “el diablo suelto”, “muy bien por parte de la Policía, una persona amenazando a otras con un cuchillo tiene que ser neutralizada inmediatamente” y “es un procedimiento muy normal en cualquier parte del mundo”, se lee en el ‘post’.

¿Es legal usar un ‘taser’ en Colombia?

La legislación colombiana es clara respecto al uso de dispositivos de aturdimiento eléctrico como el ‘taser’. Portar un ‘taser’ no es legal para el ciudadano promedio sin contar con un permiso especial, una autorización que, de hecho, está restringida casi exclusivamente a las autoridades de Policía. Esta restricción tiene como objetivo controlar la circulación de armas y dispositivos que pueden afectar la integridad personal.

El marco legal que sustenta esta prohibición se encuentra en el artículo 27 de la Ley 2197 de 2022. Esta normativa establece la necesidad de contar con una orden o permiso específico para el porte de este tipo de armas. Si una persona es hallada portándola sin la debida autorización, se expone a multas y sanciones, al considerarse una violación de las normas de convivencia y la ley, a menos que logre demostrar que el dispositivo es indispensable para una actividad deportiva, un oficio, profesión o estudio reglamentado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.