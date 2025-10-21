Un nuevo caso de violencia en entornos escolares provocó indignación en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que se observa a un hombre agrediendo verbal y físicamente a un estudiante frente al colegio San Isidro, en el municipio de El Espinal, Tolima. En las imágenes se escucha al adulto insultar al joven mientras lo sostiene fuertemente de la camisa, en medio del asombro de otros alumnos y padres presentes.

De acuerdo con la denuncia publicada por Caracol Radio, el incidente habría tenido su origen en un supuesto conflicto entre el estudiante y la hija de uno de los adultos involucrados. Sin embargo, varios internautas aseguraron que los agresores se confundieron de persona y terminaron atacando al joven equivocado. Según los reportes, al menos tres padres de familia participaron en la agresión.

Minutos después, uniformados de la Policía del municipio llegaron al lugar y controlaron la situación. La comunidad educativa exigió que se tomen medidas frente a este tipo de comportamientos. El video continúa circulando en redes sociales, donde cientos de usuarios piden sanciones ejemplares para los responsables.

#Video | padres de familia irrumpen un colegio en El Espinal, Tolima, y agreden a un estudiante. En el material audiovisual que circula en redes sociales, se observa y escucha cómo un hombre insulta y coge de la camisa al joven, quien al parecer tendría un inconveniente con la… pic.twitter.com/SAQ97ZvXMk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 21, 2025

