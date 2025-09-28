La intolerancia se ha convertido en uno de los mayores problemas en los países latinoamericanos, pues ahora cualquier diferencia se escala al punto de que la única solución terminan siendo los golpes, lo cual puede tener consecuencias incluso fatales.

Conductores, peatones, vendedores y más tiene diferencias, cruzan palabras y luego se golpean, por lo que es un tema que hay que prestarle atención.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió recientemente en Río de Janeiro, una de las ciudades más conocidas de Brasil, ya que un hombre se agarró a golpes con un vendedor ambulante. Lo llamativo es que el comerciante no tenía brazos y por eso causó tantas reacciones en las redes sociales.

Este fue el video de la situación:

🚨🇧🇷 | INSÓLITO: En Río de Janeiro, un hombre se agarró a las piñas con un vendedor ambulante sin brazos y terminó noqueado. pic.twitter.com/lHGXm3D4Fs — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 28, 2025

Tal como se puede ver, los hombres estaban descalzos y luchando a puño limpio, pero en un momento el vendedor le estira la parte del brazo que tiene, lo golpea en todo el rostro y lo noquea, como un boxeador cuando queda tendido en la lona.

Al ver esto, simplemente recoge su gorra y se marcha del sitio, pero los asistentes no dudan en tomar la situación con gracia y otros llegan a asistir al hombre que quedó en el piso.

Dicho video ha despertado toda clase de comentarios en las redes sociales, tanto de aquellos que dicen que las personas suelen menospreciar a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, como de otros que simplemente aseguran que no es necesario llegar hasta estas instancias.

Lo cierto es que más allá de lo curioso del video, lo que siempre se recomienda es no dejar escalar las situaciones hasta este punto, ya que muchas veces por estar con la cabeza caliente se cometen hechos de los cuales luego se puede arrepentir.

