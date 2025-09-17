La capital argentina vivió una jornada marcada por la violencia el pasado viernes 12 de septiembre, cuando un estudiante de 17 años fue atacado con arma blanca a la salida de la Escuela de Educación Secundaria N.° 17, en pleno espacio público y a la vista de otros menores y adultos.

De acuerdo con testigos, la confrontación se desencadenó luego de que una madre incitara a un grupo de jóvenes frente a la institución educativa. En medio de la disputa, un adolescente de 14 años intervino con un cuchillo y atacó directamente al joven de 17 años.

La víctima recibió al menos cinco puñaladas en el torso y la zona costal, mientras su madre presenciaba la agresión sin poder intervenir. Las imágenes difundidas muestran al estudiante herido intentando apartarse de la pelea, con sangre visible en la espalda y en una de sus manos.

Personal de emergencia acudió de inmediato y trasladó al adolescente al Hospital Mercante de José Paz, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Los médicos confirmaron que su estado es estable y que se encuentra fuera de peligro, pese a la gravedad de las heridas.

El presunto agresor, de apenas 14 años, fue aprehendido en el lugar por la policía. Según medios locales, el menor enfrentará un proceso por lesiones personales, mientras la Fiscalía investiga los hechos para determinar si hubo instigación por parte de adultos en el altercado.

La brutal escena ha desatado un fuerte debate en Argentina sobre la violencia escolar y el rol de los padres en conflictos entre adolescentes. Autoridades educativas y de seguridad anunciaron que reforzarán las medidas preventivas en los alrededores de colegios públicos de la ciudad.

