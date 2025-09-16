Un video difundido en medios locales ha causado conmoción en Grecia. En las imágenes, registradas en la isla de Gavdos, al sur de Creta, se observa a varios habitantes dentro del mar empujando una lancha con migrantes para evitar que llegue a la orilla. Mientras tanto, los ocupantes del bote permanecen inmóviles, sin responder a la resistencia de los bañistas.

El incidente obligó a la intervención de una embarcación de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), que recogió a los migrantes y los trasladó hasta el puerto más cercano, donde se iniciaron los protocolos de atención y verificación de identidad, según Greek Reporter.

La llegada de esta lancha se suma a una oleada creciente de migrantes que ha puesto en jaque a las pequeñas islas griegas. Gavdos, con apenas unos cientos de residentes y recursos limitados, enfrenta dificultades para atender la situación.

Greek locals decide to stop a boat with illegal migrants from disembarking and push them out to sea again 🇬🇷 pic.twitter.com/IDqGgUVJmZ — Visegrád 24 (@visegrad24) September 16, 2025

Alarmantes cifras de migrantes en Grecia

De acuerdo con cifras oficiales, solo durante el fin de semana desembarcaron alrededor de 850 personas en Creta, lo que saturó por completo los alojamientos de emergencia, según el mencionado rotativo.

Las autoridades locales han advertido que la capacidad de respuesta está al límite y que la presión migratoria desde Libia mantiene en alerta a toda la región.

