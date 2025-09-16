Un trágico hecho sacudió a la comunidad colombiana en Estados Unidos el pasado 15 de septiembre de 2025, cuando se conocieron detalles del homicidio de Breiner Pérez Matute, un joven de 20 años oriundo de Cartagena que perdió la vida a manos de su pareja sentimental en Indianápolis.

De acuerdo con la investigación preliminar, la agresión se produjo tras una fuerte discusión entre Breiner y su compañera, identificada como Mirla, una mujer venezolana de 31 años. Testigos y familiares relataron que “la pelea inició por un episodio de celos” que rápidamente escaló a insultos y golpes. En medio de la riña, la mujer tomó un cuchillo y le causó varias heridas en el pecho, una de ellas directamente en el corazón.

Aunque ella misma lo trasladó a un hospital al ver la gravedad de la situación, los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.

Los familiares del joven aseguraron que desde un inicio se mostraron preocupados por la relación debido a la diferencia de edad y al carácter posesivo de la mujer.

“Lo que sabemos de esa mujer es que se llama Mirla, era de Venezuela y mucho mayor que Breiner. La diferencia de edad era notoria y queríamos cuidarlo porque ella era muy controladora con él”, señaló un pariente en diálogo con El Universal.

A pesar de las advertencias, el joven decidió continuar con su romance, incluso emprendiendo junto a ella y a su hermano el riesgoso trayecto por la selva del Darién con destino a Estados Unidos, donde intentaba construir un futuro laboral para enviar recursos a su madre en Colombia.

En Cartagena, la noticia de su muerte cayó como un golpe devastador. Sus padres y hermanos aseguraron que no cuentan con los recursos para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo.

“No tenemos dinero, lo que más deseamos es despedirlo, que su mamá lo vea y pueda darle el último adiós”, expresó entre lágrimas su madre.

La situación legal de Breiner también complicaba el proceso: su permanencia en Estados Unidos era irregular, lo que añade obstáculos administrativos y económicos al traslado.

Tras conocerse los hechos, la mujer fue detenida en un operativo de las autoridades locales en Indianápolis. Actualmente se encuentra bajo custodia y a la espera de que avance el proceso judicial en su contra por el delito de homicidio.

La magnitud del caso llegó hasta las autoridades locales en Colombia. El alcalde de Cartagena expresó condolencias a la familia y anunció que la administración municipal asumirá los gastos de repatriación.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con Breiner y enviamos un mensaje de solidaridad a sus seres queridos. Desde la Alcaldía de Cartagena nos comprometemos a cubrir los costos de traslado para que pueda tener un sepelio digno en su tierra natal”, aseguró el mandatario.

Breiner, que soñaba con prosperar en Estados Unidos para ayudar a su madre y dar un mejor futuro a sus hijas, vio su proyecto de vida interrumpido por un acto de violencia que hoy enluta a su familia y deja a Cartagena pendiente de su regreso póstumo.

