El nombre de Jhonier Leal vuelve a ser noticia. El hombre condenado a 55 años de cárcel por el asesinato de su madre, Marleny Hernández, y de su hermano, el estilista Mauricio Leal, estaría escribiendo un libro en el que asegura revelará “toda la verdad” sobre el caso que conmocionó a Colombia en 2021.

La información fue dada a conocer en el pódcast Voz de Fondo, donde el periodista Florencio Sánchez, director de Focus Noticias, habló del manuscrito que Jhonier prepara desde la cárcel de máxima seguridad ‘La Tramacúa’, en Valledupar.

El comunicador recordó que, aunque en un primer momento Jhonier aceptó cargos, posteriormente se retractó y desde entonces mantiene su versión de inocencia:

“Después de aceptar cargos en la audiencia inicial, se retractó y desde ese momento asegura que no tiene nada que ver con el crimen de su propia madre y de su hermano menor”, explicó.

Los hechos se remontan a noviembre de 2021, cuando Mauricio Leal y su madre fueron hallados sin vida en su vivienda en La Calera, Cundinamarca. Durante la investigación, la Fiscalía General demostró que Jhonier fue el responsable y que intentó encubrir lo sucedido simulando un suicidio de su hermano.

En junio de 2023, un juez de conocimiento lo sentenció a 55 años y 3 meses de prisión por homicidio agravado, pena que actualmente está apelada y pendiente de revisión por el Tribunal Superior de Bogotá.

¿Confesión literaria o estrategia jurídica?

Aunque aún no se conocen detalles del contenido del libro, el anuncio despierta interrogantes sobre sus motivaciones. Para Sánchez, el manuscrito podría cumplir un doble papel:

“No sabemos si se trata solo de un relato personal o si busca convertirse en una estrategia jurídica. Lo cierto es que ante la justicia lo que hay hasta ahora es una condena firme en primera instancia”.

El periodista enfatizó que lo que escriba Jhonier Leal no tendrá incidencia en la decisión de segunda instancia: “El libro es algo personal y mediático, pero el proceso judicial sigue su curso independiente”.

La atención ahora está puesta en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir si ratifica, modifica o revoca la condena impuesta.

Mientras tanto, la defensa de Jhonier Leal insiste en que existen elementos que probarían su inocencia, mientras que la Fiscalía reitera que las pruebas lo señalan como el único autor del doble homicidio.

Lo que ocurra con la eventual publicación del libro y la decisión en segunda instancia será determinante para el rumbo de uno de los procesos judiciales más mediáticos y dolorosos de los últimos años en Colombia.

