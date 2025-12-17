En la mañana de este miércoles 17 de diciembre se anunció oficialmente la conformación de La Gran Consulta por Colombia, una alianza política amplia y plural que se proyecta como una de las principales propuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino) y Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia) acordaron unirse en esta coalición y participar en una consulta popular a hacerse el 8 de marzo de 2026 para la elección de un candidato único para la primera vuelta presidencial.

Asimismo, los precandidatos se comprometieron públicamente a respaldar al ganador de dicha consulta presidencial. Con esta convergencia, La Gran Consulta por Colombia se proyecta como la consulta presidencial más amplia de cara a las próximas elecciones.

Los integrantes de La Gran Consulta por Colombia reiteraron que el proceso permanece abierto a la llegada de nuevos candidatos, siempre que compartan el propósito de anteponer al país por encima de los intereses personales, no provengan de los extremos políticos y ofrezcan una alternativa seria y sensata para enfrentar los problemas reales del país.

Esta consulta mete presión a varios candidatos en específico, como lo son Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Claudia López y Sergio Fajardo, quienes no han decidido si irán o no a una consulta, por lo que unirse a este ejercicio les podría representar mayor claridad en sus aspiraciones presidenciales. En cuanto a Abelardo de la Espriella, él ya ha dejado claro su intención de ir solo a las elecciones, teniendo en cuenta los últimos resultados de las encuestas.

La consulta se llevará a cabo de manera simultánea con las elecciones al Congreso de la República de 2026, utilizando la misma logística electoral, lo que garantiza que no se producirá sobrecostos para el país. La ciudadanía recibirá la tarjeta de la consulta junto con el tarjetón para elegir a los miembros del Congreso.

Finalmente, los participantes de La Gran Consulta señalaron que Colombia entra en una nueva etapa de configuración de la agenda electoral hacia 2026, con un grupo de liderazgos que aseguran dejar de lado los egos personales para apostarle a una gran unión nacional que permita derrotar la corrupción y ofrecer un rumbo distinto para el país.

