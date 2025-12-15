El anuncio del aval presidencial del Centro Democrático dejó una imagen que no pasó desapercibida en el escenario político. Mientras el director del partido, Gabriel Vallejo, confirmaba que Paloma Valencia había sido la ganadora de la encuesta interna y, por tanto, la candidata que representará a la colectividad en las elecciones de 2026, las miradas se posaron sobre María Fernanda Cabal.

(Vea también: Paloma Valencia es la elegida de Álvaro Uribe y será la candidata del Centro Democrático)

Cabal, quien figuraba como la otra aspirante con mayores opciones dentro del sondeo, permaneció en la tarima junto a Valencia y Paola Holguín durante la proclamación oficial.

A diferencia de la expectativa que se había provocado por una posible reacción más evidente, la senadora optó por una actitud contenida y protocolaria: escuchó el anuncio y respondió con una leve sonrisa, sin gestos de inconformidad ni declaraciones inmediatas.

Paloma Valencia le gana la contienda a Cabal en el Centro Democrático

El resultado no tomó por sorpresa a muchos dentro del partido, pues desde horas antes circulaban versiones que daban como favorita a Paloma Valencia. Aun así, la atención se concentró en la reacción de Cabal, quien había mantenido una competencia cerrada en la recta final del proceso interno y era considerada una de las cartas fuertes del uribismo.

La escena, breve pero simbólica, reflejó el cierre formal de la disputa interna y marcó el inicio de una nueva etapa para el Centro Democrático, ahora con Paloma Valencia como su ficha presidencial y con María Fernanda Cabal a la expectativa de los movimientos que sigan dentro del partido.

