El expresidente Álvaro Uribe llegó a Cali el viernes 12 de diciembre para reunirse con varios representantes del Centro Democrático de la región. Allí, el exmandatario lanzó varios señalamientos al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda.

En medio de una rueda de prensa, el exmandatario habló del incremento de la violencia durante el mandato actual y reiteró que las tres precandidatas de su partido han recibido amenazas, recordando también el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

En su pronunciamiento, Álvaro Uribe empezó cuestionando con dureza al Gobierno de Gustavo Petro, al advertir sobre el deterioro de la seguridad, el rumbo de la política de “paz total” y el impacto de las reformas en materia económica y de salud.

En sus palabras, el exmandatario dijo: “Crece la violencia. El Gobierno habla de paz, pero el presidente y el candidato Cepeda son compinches de los violentos. Los violentos entran a la paz, así sea graneaditos, uno a uno, cuando sienten un Gobierno de autoridad. Pero aquí acabaron con la autoridad y además Cepeda ha sido socio de los violentos y el presidente Petro en las pasadas elecciones los volvió socios, ¿y qué pasa?”.

En cuanto a las precandidatas del Centro Democrático, afirmó: “Hoy, mientras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín tienen que estar encerradas por amenazas que las pueden matar, como asesinaron a Miguel Uribe, el candidato Cepeda anda libre por todas partes, apoyado por los violentos que han anunciado públicamente que hay que votar por Cepeda. Ese es un daño muy grande y una enorme amenaza a la democracia.

El exmandatario también aseguró que durante este fin de semana se definirá el nombre de quien representará al Centro Democrático en la contienda presidencial.

