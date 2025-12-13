La investigación por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá sumó nuevos elementos tras las declaraciones de Juan de Bedout, padre de Inés de Bedout, una de las víctimas.

El testimonio entregado a la Fiscalía General de la Nación, y divulgado por El Tiempo, expuso detalles sobre su relación clandestina con Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del caso.

Según De Bedout, el primer contacto con Guzmán Castro ocurrió en 2018 durante un congreso de empresarios en Cartagena. Luego habrían iniciado una relación sentimental clandestina.

El padre de la menor también reveló que, meses después de ese primer contacto, Guzmán Castro sostuvo comunicaciones insistentes con él y expresó inconformidad frente a su relación sentimental.

Mensajes de celos que Zulma Guzmán habría enviado papá de niña envenenada con talio

Dentro del expediente figura un mensaje atribuido a la mujer, en el que, al parecer, estaba celosa de su relación oficial: “En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”.

Actualmente, Guzmán Castro permanece fuera de Colombia y en su contra sigue vigente una circular roja de Interpol. Aunque ha negado responsabilidad en el envenenamiento, su relación con Juan de Bedout y los mensajes previos a la tragedia forman parte del material bajo análisis judicial.

El caso continúa en etapa investigativa y permanece como uno de los episodios criminales más graves registrados en Bogotá en los últimos años, a la espera de definiciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.

