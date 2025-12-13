El mercado automotor avanza hacia la innovación tecnológica y la movilidad sostenible. En ese sentido, Toyota despertó un alto interés en la industria automotriz con la Toyota bZ3X, una SUV eléctrica compacta, cuyo debut tuvo lugar en China mediante la alianza Toyota-GAC.

El bZ3X combina diseño y tecnología dentro de un mismo concepto. Con una longitud de 4,64 metros, se ubica en el segmento D-SUV y utiliza la plataforma e-TNGA, conocida en mercados como el europeo.

La apuesta de la marca japonesa apunta principalmente al uso familiar y rural en el mercado chino. Su equipamiento incluye radar LiDAR, múltiples pantallas digitales y sistemas avanzados de asistencia.

En materia de autonomía, el Toyota bZ3X ofrece dos configuraciones de batería. La primera, de 50,04 kWh, alcanza hasta 430 kilómetros, mientras que la segunda, de 67,92 kWh, llega a 610 kilómetros, de acuerdo con el ciclo chino CLTC.

Desde mayo de 2024, el modelo superó las 62.000 unidades vendidas en China, por encima de competidores como Volkswagen ID.3, BMW i3 y Nissan N7; y alcanzó el récord de 10.000 unidades vendidas en una hora, según recogió Blu Radio.

¿La Toyota bZ3X está disponible en Colombia?

Este vehículo integra la familia bZ de Toyota-GAC, junto a otros desarrollos como el bZ7, con participación tecnológica de Xiaomi y Huawei. A pesar de su buen desempeño comercial, Toyota no comercializa el bZ3X directamente en sus concesionarios.

Sin embargo, importadores independientes lo ofrecen en el mercado colombiano, aunque la decisión de la marca, que excluye a países como Colombia, hace que ese modelo llegue a un precio más alto.

Por otro lado, Toyota mantiene alternativas como el Yaris Cross híbrido, con precios entre 136 y 146 millones de pesos, la Hilux, con valores entre 196 y 300 millones, y la Fortuner, cuyo rango oscila entre 236 y 313 millones de pesos.

