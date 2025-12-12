El aeropuerto —que en realidad está ubicado en el municipio de Soledad— que sirve para Barranquilla no tiene salida ni llegada de vuelos, lo que está retrasando la operación de las personas que desean movilizarse a una ciudad que tendrá mucho movimiento este viernes.

Sigue a PULZO en Discover

Según información de Caracol Radio y varios medios locales, un avión de carga de la empresa Aerosucre presentó problemas en su tren de aterrizaje al tocar la pista y quedó sin posibilidad de moverse y en la mitad de la pista.

Esto ha provocado que ninguna aeronave pueda despegar o aterrizar en el Ernesto Cortissoz durante las primeras horas de este viernes, una situación que ya empieza a preocupar.

Y preocupa porque este 12 de diciembre, Barranquilla espera la llegada de muchos hinchas del Junior para la final contra Deportes Tolima, un juego que se disputará a las 8:00 p. m.

Lee También

Se espera que durante el resto del día la operación se pueda regular, pues son varios los vuelos que van a llegar a la capital del Atlántico desde diferentes ciudades. En las primeras horas, ya hay retraso en 4 vuelos provenientes de Bogotá y Medellín.

Hace dos semanas, también se registró una emergencia que provocó problemas y retrasos en los vuelos. En esa oportunidad, un derrame de aceite en la vía impidió que los aviones salieran y llegaran a la ciudad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.