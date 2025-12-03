Su muerte causó gran consternación entre familiares, amigos y la comunidad gastronómica, pues era considerada un ícono de la cocina árabe en la ciudad, detalló Semana.

Con 55 años, Malkun había logrado reconocimiento tanto en estratos altos como en la clase media, llevando sus platos a destacadas personalidades, incluidos artistas, modelos y figuras deportivas como el Pibe Valderrama.

En redes sociales, uno de sus mensajes reflejaba su espíritu de lucha y reinvención constante, añadió ese medio.

Su hermano Orlando expresó un emotivo homenaje, recordando su amor fraternal, su apoyo incondicional y la inspiración que ella representó para su familia. También prometió honrar su legado y seguir adelante por ella.

El Saint Mary School de Barranquilla lamentó profundamente la pérdida, recordando el cariño que muchas de sus excompañeras le tenían y el vacío que deja su ausencia.

Según versiones citadas por esa revista, la chef atravesaba una delicada crisis reciente, por lo que allegados hicieron un llamado a buscar apoyo profesional en momentos de dificultad.

Asimismo, las autoridades locales recordaron las líneas de atención gratuitas disponibles para brindar ayuda psicológica (Línea 106 del Ministerio de Salud para teleorientación).

