Los primeros reportes del hecho señalan que un intento de robo acabó con una persona muerta, una herida y un ladrón capturado.
Esas versiones iniciales apuntan a que dos sujetos en moto intentaron robar a un ciudadano y lo hirieron. Al intentar huir, los delincuentes se estrellaron. El que manejaba la moto habría fallecido y su cómplice habría sido detenido.
🔴 Reportan un muerto en el norte de Bogotá en presunto caso de robo.
Cra 19 con calle 106 tuvo que ser acordonada mientras hacen el levantamiento del cuerpo. ⚠️Lee También
"Nos tenían estudiados": habló trabajador de joyería robada en centro comercial de Bogotá Videos muestran el violento robo a joyería en Bogotá; delincuentes provocaron pánico Fechas y horarios del madrugón en El Gran San para diciembre en Bogotá Estas son las 19 zonas de Bogotá donde la rumba podría extenderse hasta las 5 de la mañana
Al parecer, hubo cruce de disparos en este punto de la ciudad. pic.twitter.com/jZJmdeXtjV
— Pulzo (@pulzo) December 2, 2025
Los hechos se dieron en la carrera 19, entre las calles 108 y 115. Por el momento queda esperar el reporte oficial de las autoridades al respecto.
Las grabaciones replicadas en redes sociales muestran el momento en el que un hombre es reanimado y también el cierre de la vía por cuenta de la Policía Nacional.
La vía fue acordonada mientras las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo del hombre que quedó tendido en la calle.
Según versiones preliminares, los dos delincuentes en moto habrían intentado atracar a una persona, disparándole. Luego, los responsables escaparon, pero se estrellaron más adelante.
El conductor de la moto murió en el lugar del choque, mientras que el acompañante huyó y fue capturado posteriormente en la calle 116 con carrera 19.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO