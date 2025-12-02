Los primeros reportes del hecho señalan que un intento de robo acabó con una persona muerta, una herida y un ladrón capturado.

Esas versiones iniciales apuntan a que dos sujetos en moto intentaron robar a un ciudadano y lo hirieron. Al intentar huir, los delincuentes se estrellaron. El que manejaba la moto habría fallecido y su cómplice habría sido detenido.

Los hechos se dieron en la carrera 19, entre las calles 108 y 115. Por el momento queda esperar el reporte oficial de las autoridades al respecto.

Las grabaciones replicadas en redes sociales muestran el momento en el que un hombre es reanimado y también el cierre de la vía por cuenta de la Policía Nacional.

La vía fue acordonada mientras las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo del hombre que quedó tendido en la calle.

Según versiones preliminares, los dos delincuentes en moto habrían intentado atracar a una persona, disparándole. Luego, los responsables escaparon, pero se estrellaron más adelante.

El conductor de la moto murió en el lugar del choque, mientras que el acompañante huyó y fue capturado posteriormente en la calle 116 con carrera 19.

