El pasado fin de semana, el municipio de Paz de Río, en el departamento de Boyacá, fue escenario de una profunda tragedia que ha conmocionado a toda la comunidad. Una tractomula, de acuerdo con lo narrado por el exalcalde Edward Edixon Archila González a El Tiempo, se desplazaba por los acopios del barrio Obrero hacia la carretera central cuando presuntamente sus frenos fallaron, provocando que el vehículo impactara una casa ubicada en el barrio El Progreso.

En la vivienda estaba reunida la familia Pinzón Cárdenas y Delgado Calderón, que habían llegado de vacaciones. El choque resultó en la muerte de dos niños: Sara Isabella Pinzón Cárdenas, de 11 años, y Luis Alejandro Delgado Calderón, de 13 años, y dejó a otros seis miembros de la familia heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Duitama y a la Clínica de Boyacá, de acuerdo con el rotativo.

La tragedia dejó un hondo pesar en la localidad, llevando a los habitantes a congregarse en el parque principal para despedir a los pequeños en una emotiva eucaristía presidida por cinco sacerdotes. La profesora Yuri Paola Pinzón, madre de Sara Isabella y tía de Luis Alejandro, a pesar de estar recuperándose de sus heridas en el hospital, envió un conmovedor mensaje dando las gracias por el apoyo recibido y recordando la formación y los valores que le inculcó a su hija, según el citado medio.

El alcalde Ezequiel Jiménez Cely, en declaraciones al rotativo, manifestó el dolor de la administración municipal y pidió consuelo y fortaleza para los afectados. La situación ha hecho un llamado al sentido de solidaridad en el municipio, que se ha volcado en dar apoyo a los sobrevivientes y a esclarecer las causas del accidente.

La Inspección de Policía de Paz de Río atendió el incidente, que ahora está bajo investigación por parte de la Fiscalía. Las indagaciones se centran en determinar si la causa realmente fue una falla mecánica en los frenos del vehículo pesado.

Los habitantes de Paz de Río se han cuestionado la seguridad vial en la zona. La muerte de los niños se produjo en un marco de dolor y conmoción, y su despedida se dio entre flores y globos blancos que llevaron niños del Instituto Educativo Técnico Industrial y Minero (IETIM) en una calle de honor.

