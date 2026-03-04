El reciente escándalo que involucra la incautación de 145 millones de pesos en efectivo a un escolta de el secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture llegó a un nuevo capítulo, con un giro radical.

Ahora se presenta una confrontación directa de versiones entre el congresista y la cúpula de la Policía Nacional, que desmintió la versión inicial en medio de un caso que se roba la atención de la opinión pública.

Mientras el funcionario asegura que el procedimiento fue irregular y el dinero tenía fines lícitos, las autoridades han presentado pruebas que contradicen sus afirmaciones, profundizando las sospechas sobre el origen y destino de los recursos encontrados en La Guajira.

Jaime Luis Lacouture declaró inicialmente que los sobres hallados en poder de su escolta fueron marcados por los propios policías durante el operativo para incriminarlo. Según el secretario, el monto millonario estaba destinado exclusivamente a la compra de un vehículo.

Sin embargo, el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, desmintió tajantemente esta versión. El oficial subrayó que el dinero no estaba a la vista, sino oculto en una bolsa plástica dentro de una maleta de viaje, camuflado entre prendas de vestir y zapatos deportivos.

“El dinero venía distribuido en 7 sobres de manila. Esas bolsas de manila tenían escrito a mano datos como la persona a la que iba dirigido este dinero, el número de teléfono, y el destino del municipio o corregimiento al que presuntamente debía llegar el dinero”, afirmó el coronel.

Además, añadió que en el baúl del vehículo, un Toyota Corolla de placas PFQ837, “venía propaganda política educativa a favor de un candidato al Senado. Es importante aclarar que contamos con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de igual forma del área anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal. Los investigadores están recogiendo las evidencias y material probatorio que posteriormente nos pueda dar claridad cuál era el fin y el objetivo de este dinero”.

Un punto crítico de la controversia es el estado de los sobres con los $ 145 millones. El acta de inspección, revelada en El Tiempo, detalla que los sobres ya venían marcados con nombres específicos y números celulares de los destinatarios. Entre los nombres figuran figuras públicas como Débora Barros, ‘Beba’ Ramírez, Kevin Cantillo y Ghandy R., entre otros.

La Policía busca determinar si estas personas eran los destinatarios reales del efectivo o si sus identidades fueron utilizadas sin su consentimiento para facilitar el movimiento de grandes sumas de dinero en la región.

Luego de una extensa audiencia de más de seis horas, Luis Alfredo Acuña Vega, el escolta vinculado al caso, fue puesto en libertad. Su abogado, Iván Cancino, argumentó con éxito que la captura fue ilegal debido a fallos en el procedimiento técnico de los uniformados.

“Presentaron a mi cliente 32 horas después superando la línea legal y lo sometieron a un interrogatorio sin la presencia de su abogado”, aseguró el litigante, que al ser consultado sobre la versión de que los sobres fueron marcados por los oficiales contestó: “Mi cliente va a guardar silencio. Pregúntenle a Jaime Luis Lacouture”.

No obstante, esto no detiene la investigación administrativa y judicial sobre la procedencia de los fondos. Varios políticos mencionados en los sobres han salido a desmarcarse del episodio, consultados por El Tiempo. Gandhi Romero Epinayú, concejal de Riohacha, admitió conocer a Lacouture pero negó cualquier vínculo con el dinero o con campañas específicas mencionadas en el entorno del caso.

Por su parte, el concejal Christian Bermúdez también rechazó tener relación alguna con los implicados. Las autoridades continúan cruzando información para esclarecer si este movimiento de efectivo guarda relación con actividades de proselitismo o financiación irregular en la costa norte colombiana.

