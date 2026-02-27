El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que ya están listas las disposiciones que se adoptarán en coordinación con la fuerza pública, autoridades locales y organismos electorales. La principal medida será la tradicional ley seca, acompañada de cierre de fronteras y restricciones a reuniones políticas.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: De la Espriella queda muy cerca de Iván Cepeda, según nueva encuesta presidencial)

Ley seca 8 de marzo: cuándo empieza y cuándo termina

Uno de los anuncios más relevantes es la aplicación de la ley seca en todo el territorio nacional. De acuerdo con el Gobierno, la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas comenzará el viernes 6 de marzo a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo a las 7:00 de la mañana.

La medida busca reducir riñas, alteraciones del orden público y posibles hechos de violencia asociados al consumo de licor durante la jornada electoral. Como es habitual, su incumplimiento podría acarrear sanciones económicas y el cierre temporal de establecimientos comerciales.

Lee También

Cierre de fronteras por elecciones en Colombia

Otra de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo es el cierre de fronteras terrestres y fluviales desde el 7 de marzo hasta el 9 del mismo mes. Con esta medida se pretende garantizar que el proceso electoral se desarrolle exclusivamente con el censo habilitado y evitar posibles interferencias externas o irregularidades relacionadas con movilidad transfronteriza.

El control estará a cargo de Migración Colombia, que reforzarán la vigilancia en pasos oficiales y zonas limítrofes estratégicas.

El Gobierno también estableció limitaciones para reuniones y concentraciones políticas desde el 2 hasta el 9 de marzo. La intención es disminuir tensiones entre campañas, prevenir disturbios y asegurar que los días previos a la votación transcurran sin confrontaciones que puedan escalar en violencia.

Estas restricciones aplican para eventos masivos, mítines y actividades proselitistas que puedan alterar la tranquilidad ciudadana en el periodo inmediatamente anterior y posterior a las elecciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.