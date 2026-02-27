El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que ya están listas las disposiciones que se adoptarán en coordinación con la fuerza pública, autoridades locales y organismos electorales. La principal medida será la tradicional ley seca, acompañada de cierre de fronteras y restricciones a reuniones políticas.
(Lea también: De la Espriella queda muy cerca de Iván Cepeda, según nueva encuesta presidencial)
#Atención Primeras medidas del Gobierno nacional para las elecciones del próximo 8 de marzo: habrá cierre de fronteras desde el sábado 7 de marzo. Ley seca desde el 7 de marzo a las 6:00 p.m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a.m. pic.twitter.com/xJh7rzhCeb
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 27, 2026Lee También
Denuncian desaparición de Ana Guetio, candidata a curul de paz en Cauca Mujer y sus dos hijos murieron luego de la caída de un dron con explosivos en su vivienda Proponen bajar algunas cámaras de fotomultas en Bogotá y... ¿para dónde se iría la plata? De Ingeniosos Ladrones a Captura Policial: Así Desmantelaron Red de Robo de Fibra Óptica en Suba
Ley seca 8 de marzo: cuándo empieza y cuándo termina
Uno de los anuncios más relevantes es la aplicación de la ley seca en todo el territorio nacional. De acuerdo con el Gobierno, la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas comenzará el viernes 6 de marzo a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo a las 7:00 de la mañana.
La medida busca reducir riñas, alteraciones del orden público y posibles hechos de violencia asociados al consumo de licor durante la jornada electoral. Como es habitual, su incumplimiento podría acarrear sanciones económicas y el cierre temporal de establecimientos comerciales.
Cierre de fronteras por elecciones en Colombia
Otra de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo es el cierre de fronteras terrestres y fluviales desde el 7 de marzo hasta el 9 del mismo mes. Con esta medida se pretende garantizar que el proceso electoral se desarrolle exclusivamente con el censo habilitado y evitar posibles interferencias externas o irregularidades relacionadas con movilidad transfronteriza.
El control estará a cargo de Migración Colombia, que reforzarán la vigilancia en pasos oficiales y zonas limítrofes estratégicas.
El Gobierno también estableció limitaciones para reuniones y concentraciones políticas desde el 2 hasta el 9 de marzo. La intención es disminuir tensiones entre campañas, prevenir disturbios y asegurar que los días previos a la votación transcurran sin confrontaciones que puedan escalar en violencia.
Estas restricciones aplican para eventos masivos, mítines y actividades proselitistas que puedan alterar la tranquilidad ciudadana en el periodo inmediatamente anterior y posterior a las elecciones.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO