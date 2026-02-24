El reconocido astrólogo colombiano Mauricio Puerta se pronunció recientemente sobre el panorama político del país y las próximas elecciones presidenciales, durante su participación en el pódcast ‘Anótalo’.

Sigue a PULZO en Discover

Allí, con un tono prudente pero analítico, explicó cómo la astrología puede ofrecer pistas sobre los ciclos de poder, sin que esto signifique una predicción definitiva sobre quién será el próximo presidente de Colombia.

(Vea también: Astrólogo Mauricio Puerta habló del futuro de Venezuela y lo que pasará con Nicolás Maduro)

Puerta comenzó aclarando uno de los principios clave de su lectura astrológica: el tránsito de Júpiter. Según explicó, este planeta tarda aproximadamente 12 años en recorrer todo el zodiaco, permaneciendo cerca de un año en cada signo.

Sin embargo, advirtió que estos ciclos no se dan de enero a enero, sino que dependen del mes exacto en el que Júpiter entra y sale de cada signo, lo que hace más compleja cualquier interpretación política.

En ese contexto, el astrólogo recordó que durante el periodo electoral anterior, Júpiter transitaba por Aries. Curiosamente, los dos principales protagonistas de esas elecciones, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, pertenecen a ese signo zodiacal. Para Puerta, esta coincidencia refuerza la idea de que los ciclos planetarios pueden influir en los momentos de mayor visibilidad y poder de ciertas figuras públicas.

De cara a 2026, el astrólogo explicó que Júpiter estará transitando por Cáncer, lo que cambia por completo el escenario. En ese sentido, señaló que no todas las personas tienen posibilidades astrológicas de llegar a la Presidencia.

Por ejemplo, mencionó que Álvaro Uribe Vélez no podría aspirar nuevamente al cargo, tanto por razones legales como por factores astrológicos. Además, indicó que quienes no tengan a Júpiter bien aspectado en la décima casa —la relacionada con la vida profesional, el poder y el reconocimiento público— difícilmente tendrían opciones reales.

Puerta también expuso otra forma de analizar el panorama: los llamados ciclos de retorno de Júpiter, que se cumplen cada 12 años. Según esta lógica, personas que tengan 12, 24, 36, 48 o 60 años podrían estar atravesando momentos clave de expansión y oportunidad.

En ese grupo, mencionó a dos figuras de 48 años: Abelardo de la Espriella y el doctor Lizcano, a quienes considera interesantes desde el punto de vista astrológico, aunque aclaró que aún es muy temprano para sacar conclusiones.

Puerta fue enfático en señalar que la astrología no es un método de adivinación automática. “Yo tengo que tener las herramientas completas y los datos claros. No puedo adivinar”, afirmó. Su análisis, más que anunciar nombres, invita a observar los tiempos, los ciclos y las energías que rodean a quienes eventualmente podrían disputar el poder en Colombia.

¿Por qué Júpiter cambia de signo astrológicamente?

Júpiter cambia de signo y de “casa” cada 12 años porque ese es el tiempo que tarda, aproximadamente, en completar una vuelta completa alrededor del Sol. Este ciclo se conoce en astrología como el ciclo joviano y está directamente relacionado con su velocidad orbital.

Desde el punto de vista astronómico, Júpiter es un planeta grande y lento: tarda cerca de 11 años y 10 meses en recorrer los 360 grados del zodiaco. Por eso, permanece alrededor de un año en cada signo, y al completar los 12 signos, regresa al mismo punto donde estaba 12 años antes.

En astrología, ese recorrido se traduce en el cambio de casas dentro de una carta natal. Las casas representan áreas específicas de la vida —trabajo, dinero, poder, relaciones, vocación— y se activan cuando un planeta importante como Júpiter las transita. Así, cada 12 años, Júpiter vuelve a pasar por la misma casa astrológica de una persona, marcando un nuevo ciclo de expansión, oportunidades y crecimiento en ese ámbito.