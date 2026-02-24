El padre Diego Jaramillo Cuartas, una de las figuras religiosas más reconocidas del país y miembro emblemático de la obra El Minuto de Dios, encendió las alarmas a través de sus redes sociales luego de denunciar que su imagen está siendo utilizada de manera fraudulenta para promocionar supuestos productos para la salud, especialmente colágeno.

El sacerdote se mostró visiblemente preocupado y molesto por esta situación, que calificó como totalmente falsa y engañosa.

En su mensaje, el padre Jaramillo explicó que ha sido informado sobre la circulación de videos y anuncios en los que, mediante el uso de inteligencia artificial, se manipula su imagen y su voz para hacer creer que él es vendedor o promotor de colágeno u otros productos similares.

“Muy buenos días para todos. Me reconocen, soy el padre Diego Jaramillo, trabajo en el Minuto de Dios. Me han informado que están usando mi imagen, tal vez con inteligencia artificial, diciendo que soy vendedor de colágeno. Eso es totalmente falso”, expresó con firmeza.

El sacerdote fue enfático en aclarar que no tiene absolutamente ninguna relación con productos, marcas, fórmulas de salud ni con empresas distribuidoras de este tipo de artículos.

Aseguró que jamás ha recomendado ni vendido colágeno, ni ningún otro suplemento, y que su única misión está ligada a la labor pastoral y social que desarrolla desde hace décadas.

“No quiero aparecer vendiendo nada. Soy del Minuto de Dios y lo único que hago es pedirles a ustedes ayuda para colaborar con los pobres”, añadió, subrayando el sentido solidario y espiritual de su trabajo.

Desde los canales oficiales de El Minuto de Dios también se emitió una alerta pública para advertir a la ciudadanía sobre estos contenidos falsos. En el comunicado se señala que los anuncios que circulan en redes sociales constituyen publicidad engañosa y utilizan sin autorización la imagen del padre Diego Jaramillo Cuartas, lo que podría configurar un caso de estafa.

Por esta razón, se hizo un llamado urgente a no dar clic en enlaces sospechosos, no compartir datos personales ni información bancaria, y reportar este tipo de publicaciones como fraude.

La organización recordó que toda la información oficial relacionada con la misión pastoral del padre Jaramillo y con las actividades de El Minuto de Dios se comunica exclusivamente a través de sus canales verificados. Cualquier mensaje, video o anuncio que prometa beneficios para la salud usando su imagen debe considerarse falso.

Finalmente, tanto el sacerdote como la institución pidieron el apoyo de la comunidad para difundir esta advertencia y así evitar que más personas, especialmente adultos mayores y fieles, sean engañadas por este tipo de prácticas que se aprovechan de la fe y la confianza del público. “Dios los bendiga”, concluyó el padre Diego Jaramillo, reiterando su compromiso con los más necesitados y su rechazo total a cualquier uso indebido de su imagen.

