Un pronunciamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) reactivó uno de los episodios más simbólicos y sensibles de la historia del conflicto colombiano: la entidad informó que presuntamente fueron ubicados los restos del cura Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y militante del ELN, desaparecido desde los años sesenta.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Unidad de Búsqueda dio primer parte oficial sobre posible hallazgo del cuerpo de Camilo Torres)

Según explicó la UBPD, el hallazgo sería resultado de dos años de trabajo de un equipo especializado en antropología forense en el departamento de Santander, en el nororiente del país. La entidad fue cuidadosa en su afirmación y señaló que “presuntamente habría localizado el cuerpo”, un matiz clave en un caso que durante décadas estuvo rodeado de incertidumbre.

El anuncio tomó mayor dimensión tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien no solo confirmó la relevancia histórica del hallazgo, sino que fijó una posición que ya provocó reacciones encontradas.

Lee También

“El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario”, afirmó el jefe de Estado.

El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario. https://t.co/AUQGPdEg3A — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 24, 2026

Debate sobre el futuro de los restos del cura Camilo Torres

Las palabras del presidente ponen el foco en la figura académica y religiosa de Camilo Torres, pero también reabren el debate por su vinculación al ELN, un grupo guerrillero con el que se integró antes de morir en combate, un hecho que sigue dividiendo opiniones en el país.

El eventual tratamiento del cuerpo “con honores”, anunciado por Petro, marca un punto de tensión política e histórica, al tratarse de un personaje que encarna tanto la lucha social desde la academia y la Iglesia, como la opción armada en uno de los capítulos más complejos del conflicto colombiano.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.