La serie de escándalos políticos en Colombia que involucran al Gobierno fue una oportunidad para que Vicky Dávila apareciera de manera inesperada en Medellín con un megáfono para plantarse con un mensaje contra Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

En un video publicado desde la cuenta de Instagram de la precandidata presidencial, le envió un mensaje, con megáfono en mano, al mandatario colombiano.

“Reto a Gustavo Petro, lo reto a que venga al ‘Hueco’ a rendirle cuentas a Colombia, lo reto para que venga y cuente cuánta plata se robaron los corruptos y por qué razón está haciendo campaña con la plata de los colombianos para darle la presidencia a Iván Cepeda”, aseguró en la primera parte de su declaración.

Con varias personas atentas a Dávila en la capital antioqueña, aprovechó para referirse al mencionado candidato presidencial como parte de esa campaña que no pasó desapercibida.

“Cuidado con Iván Cepeda, ni un voto por Iván Cepeda. Vamos por un país diferente, un país que dé oportunidades, un país donde los jóvenes puedan estudiar, donde tu papá, tu mamá, tus abuelos y tus hijos puedan tener los medicamentos, donde se acabe el ‘chu chu chu’, donde los narcos no tengan beneficios, donde se acabe la cocaína. Un país diferente”, aseguró.

En el cierre de su llamado, recordó que en las próximas elecciones parlamentarias también se llevarán a cabo las consultas interpartidistas, donde ella participa en contienda con otros candidatos como Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo.

¿Cuándo son las consultas interpartidistas en Colombia?

Las consultas interpartidistas en Colombia para el actual ciclo electoral de 2026 están programadas para realizarse el próximo domingo 8 de marzo de 2026.

Esta fecha es de vital importancia para el sistema democrático nacional, ya que coincide con las elecciones legislativas en las que los ciudadanos eligen a los nuevos miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

El objetivo principal de estas consultas es permitir que los partidos, movimientos políticos o coaliciones seleccionen a sus candidatos únicos para la Presidencia de la República, garantizando que quien llegue a la primera vuelta cuente con un respaldo sólido y legítimo desde su base política.

La organización de esta jornada está a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que debe garantizar la logística necesaria para que millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto de manera transparente.

De acuerdo con la normativa vigente, los partidos tenían plazo hasta finales de 2025 para manifestar su intención de realizar dichas consultas y hasta comienzos de 2026 para inscribir formalmente a los precandidatos que participarán en las tarjetas electorales.

Es un proceso voluntario, por lo que solo aparecerán en las urnas aquellas agrupaciones que decidan someter sus nombres al escrutinio del voto popular directo antes de la contienda de mayo.

Para los votantes, es fundamental recordar que solo se puede solicitar una tarjeta electoral de consulta entre las diferentes opciones de coaliciones disponibles.

¿Quién es Vicky Dávila?

Vicky Dávila es una de las periodistas más influyentes y polémicas de Colombia, reconocida por su larga trayectoria en medios de comunicación y su reciente incursión en la política nacional.

Durante años, se desempeñó como la directora de la Revista Semana, donde lideró una transformación digital agresiva y enfocó la línea editorial en denuncias de alto impacto contra diversos sectores gubernamentales.

Su estilo directo y confrontativo la ha posicionado como una figura central en el debate público, acumulando tanto seguidores fieles como críticos férreos debido a la naturaleza de sus investigaciones y su manejo de las exclusivas periodísticas.

Antes de su etapa en la prensa escrita, Dávila consolidó su fama en la televisión y la radio. Trabajó durante más de una década en el Canal RCN, donde fue presentadora de noticias y directora de programas de opinión.

Posteriormente, se unió a La FM, espacio donde profundizó en el periodismo de entrevista y denuncia ciudadana. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples galardones, incluyendo varios Premios Simón Bolívar, que han reconocido su capacidad para revelar escándalos de corrupción y su impacto en la agenda informativa del país, especialmente en temas de orden público y política.

En la actualidad, su perfil ha tomado un giro definitivo hacia el liderazgo político. Luego de su salida de la dirección de Semana, anunció formalmente su candidatura a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026, basando su discurso en la lucha contra la corrupción y la seguridad.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.