La última encuesta publicada por Noticias RCN y la firma GAD3 revela cómo se perfila la batalla dentro de la Gran Consulta por Colombia, que se celebrará el 8 de marzo de 2026 para elegir al candidato único de la coalición de centro-derecha rumbo a la Presidencia. Según los datos, Paloma Valencia (Centro Democrático) lidera la intención de voto con un 23 %, seguida a distancia por Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, con 8 % cada uno, mostrando un arranque definido en la carrera interna.

En cuanto a los demás candidatos que aparecerán en el tarjetón, el cuarto puesto lo ocupa Juan Carlos Pinzón con 6 %. El siguiente es Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo el 4 %. Un punto destacado de la encuesta es el alto porcentaje de indecisos o quienes no apoyarían a ningún aspirante, el 34 %. Estos fueron los resultados:

Aníbal Gaviria 3 %

Enrique Peñalosa 2 %

David Luna 1 %

Mauricio Cárdenas 1%

NS/NC 9 %

¿Cómo quedó la encuesta presidencial de Noticias RCN?

En cuanto al panorama general, la encuesta de todos los candidatos mostró que la segunda vuelta ya estaría definida. Los encuestados dijeron el nombre por el que les gustaría votar. Aquí, Iván Cepeda lideró con el 30 %, Abelardo de la Espriella con el 22 % y Paloma Valencia con el 3 %. Voto en blanco obtuvo el 5 %.

La lista de los resultados con todos los candidatos quedó así:

Juan Manuel Galán 2 %

Vicky Dávila 2 %

Juan Carlos Pinzón 2 %

Sergio Fajardo 1 %

Aníbal Gaviria 1 %

Juan Daniel Oviedo 1 %

Santiago Botero 1 %

Roy Barreras 1 %

Camilo Romero 1 %

Enrique Peñalosa 1 %

Claudia López 0,4 %

Germán Vargas Lleras 0,4 %

Mauricio Cárdenas 0,3 %

Mauricio Lizcano 0,1 %

En blanco 5 %

Otro 2%

Ninguno 11 %

NS/NC 14 %

