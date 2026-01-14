El abogado Abelardo de la Espriella confirmó que aceptó el respaldo del partido de derecha Salvación Nacional a su aspiración presidencial, una alianza que busca fortalecer su proyecto político de cara a las elecciones de 2026. El movimiento se produce luego de que la colectividad anunciara públicamente que se sumaba a la campaña del candidato, quien lanzó su candidatura mediante la recolección de firmas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo establecido en el acuerdo planteado por el partido, De la Espriella continuará con el proceso de recolección de apoyos ciudadanos y deberá alcanzar al menos 630 mil firmas válidas avaladas por la Registraduría Nacional. No obstante, Salvación Nacional podría otorgarle el aval si no logra el umbral requerido, dado que el partido cuenta con personería jurídica vigente. Además, Enrique Gómez, director de la colectividad, asumirá el rol de jefe de debate de la campaña presidencial, según La silla vacía.

(Vea también: Petro ya confirmó el día en que se reunirá con Trump en la Casa Blanca)

El aspirante también se comprometió a respaldar las listas de Salvación Nacional para el Congreso, tanto en Cámara como en Senado. En ese sentido, De la Espriella explicó que la construcción de mayorías legislativas será clave para cualquier proyecto de Gobierno. “Un presidente tiene que llegar con una bancada que le ayude, con senadores comprometidos con los mismos principios y valores fundamentales”, afirmó.

Lee También

(Vea también: Petro le pidió la renuncia a Juan Carlos Florián y saldría del Ministerio de Igualdad)

El candidato precisó que, debido a la participación del Centro Democrático en la consulta interpartidista prevista para marzo de 2026, no puede promover simultáneamente listas de ese partido sin incurrir en doble militancia. Por esa razón, aseguró que enfocará su trabajo político y electoral en fortalecer la estructura de Salvación Nacional de cara a las elecciones legislativas.

“Me voy de frente con la lista de Salvación Nacional. Me la voy a echar al hombro porque un presidente que quiera transformar a un país necesita una bancada sólida que defienda la democracia, la libertad y la institucionalidad”, señaló De la Espriella. Con este respaldo, el aspirante busca consolidar una plataforma política que combine el respaldo ciudadano por firmas con el apoyo de una colectividad que le permita tener representación en el Congreso desde el inicio de un eventual mandato.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.