El presidente Gustavo Petro confirmó que irá a Washington el próximo 3 de febrero y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca para tratar temas bilaterales, después de meses de una relación diplomática rodeada de tensión.

“Ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante. Mi intención es que los colombianos estén tranquilos”, dijo Petro durante el Consejo de Ministros en la noche de este 14 de febrero.

(Vea también: Trump expuso nueva llamada con Delcy Rodríguez y ahora la describe como una "persona fantástica")

El encuentro entre ambos mandatarios, enfrentados durante meses por fuertes cruces verbales en redes sociales, se destrabó tras una conversación telefónica de 55 minutos sostenida el pasado 7 de enero, que marcó un giro inesperado en la relación bilateral.

Ya hay fecha para la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en Washington.@petrogustavo confirmó que estará en la Casa Blanca el próximo martes 3 de febrero. pic.twitter.com/actePSLHbj — David Efrén Ortega (@davidortegaso) January 15, 2026

Luego de haber calificado a Gustavo Petro como un “maleante”, insinuar sin pruebas vínculos con el narcotráfico y amenazar en al menos tres ocasiones con una acción militar en Colombia, Donald Trump pasó a un tono conciliador: aseguró que había sido un honor hablar con el presidente colombiano y lo invitó oficialmente a la sede de su Gobierno. Petro, por su parte, moderó su discurso y mostró coincidencias con Trump en temas como la lucha contra el narcotráfico y la transición política en Venezuela.

(Vea también: Petro le pidió la renuncia a Juan Carlos Florián y saldría del Ministerio de Igualdad)

Ante la fecha confirmada para la reunión, se está a la espera de cómo se desenvuelven las relaciones entre los países. Por su parte, desde Colombia han expresado que el tema del narcotráfico será eje central en la conversación y esta también será dirigida a buscar una retractación a la descertificación. Hasta ahora, desde el gobierno de Estados Unidos no hay otro pronunciamiento sobre este próximo encuentro.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.