Una nueva controversia se desató en redes sociales luego de que el caricaturista ‘Matador’, hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico, publicara un mensaje acompañado de una fotografía de la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático. En la publicación, el humorista citó una frase atribuida al fallecido Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”, lo que generó una ola de reacciones.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Paloma Valencia puso a volar a Minigualdad por gasto de $ 70.582 millones en “apenas 4 contratos”)

El mensaje fue interpretado por varios usuarios como una burla que recurre a estereotipos relacionados con el cuerpo femenino, al usar una imagen de la congresista comiendo, lo que habría buscado desacreditarla en su rol público y político. La publicación avivó el debate sobre los límites del humor político y el uso de este tipo de recursos en medio del ambiente electoral.

Lejos de retractarse, ‘Matador‘ publicó un nuevo tuit acompañado de una caricatura y más insultos contra la precandidata. “Paloma Valencia, se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes. 230.000 pesitos. La derecha comiendo manjares y que los pobres coman m…”, escribió.

Paloma Valencia, se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes. $230.000 pesitos La derecha comiendo manjares y que los pobres coman mierda. pic.twitter.com/5NMIRPDsCt — matador 🇪🇭 (@Matador000) January 13, 2026

¿Qué dijo Paloma Valencia por los insultos de ‘Matador’?

Paloma Valencia respondió públicamente a la polémica desatada en redes sociales y agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras el episodio. A través de un pronunciamiento, señaló que las muestras de solidaridad “llenan el corazón” y reflejan que existe una disposición colectiva para frenar los maltratos contra las mujeres, un problema que, según dijo, va mucho más allá del escenario político.

Agradezco todos los mensajes de solidaridad, me llenan el corazón. Muestran que estamos dispuestos a parar los maltratos de mujeres. Cómo política he recibido muchos, pero son millones de mujeres las que son agredidas en sus propios hogares.

Como la primera candidata mujer de mi… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 13, 2026

Valencia afirmó que, como figura pública, ha sido blanco de múltiples ataques, pero enfatizó que la situación es aún más grave para millones de mujeres que sufren agresiones dentro de sus propios hogares. En ese sentido, aseguró que este tipo de hechos ponen sobre la mesa una discusión necesaria sobre el respeto, la dignidad y la violencia que enfrentan muchas mujeres en el país, tanto en lo público como en lo privado.

(Lea también: “¿Y quién dijo que no?”: Petro sigue dando anuncios sobre el aumento del salario mínimo)

Finalmente, la congresista destacó que, como la primera candidata presidencial mujer de su partido, el Centro Democrático, asumirá la defensa de las mujeres y los niños como una causa central. Añadió que, de llegar a la Presidencia, también buscará reivindicar a los hombres que honran y respetan a las mujeres y que cumplen su rol como padres presentes y responsables dentro de sus familias.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.