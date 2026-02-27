Diego Guauque tuvo que vivir este 27 de febrero otro amargo caso de inseguridad en Bogotá, luego de ser testigo de primera mano de un atraco en un restaurante del parque de Usaquén, uno de los lugares más turísticos y exclusivos de Bogotá. El reportero contó que esto ocurrió sobre las 3 de la tarde del viernes, cuando estaba con dos abogados, a quienes iba a entrevistar para un informe periodístico.

“Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día en un restaurante de comida española en una de las zonas más exclusivas de Bogotá: el parque de Usaquén”, narró Guauque a través de un video que publicó en Instagram.

Detalles del atraco en Bogotá que vivió Juan Diego Guauque

Además de ser amenazado con un arma de fuego, el periodista de ‘Séptimo día’, de Caracol Televisión’, detalló que él y sus acompañantes eran los únicos clientes en ese negocio al momento del asalto. Sin embargo, le pareció llamativo que el delincuente fue a la fija por uno de los presentes.

“Era un almuerzo tranquilo, pero de repente entró un tipo armado; era una pistola grande, plateada y brillante… Éramos los únicos comensales y este señor caminó directo hacia nuestra mesa. No dudó ni improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó”.

Después de eso, el asaltante, dijo Guauque, amenazó con insultos a uno de los juristas presentes y le pidió un reloj que estaría avaluado en una cifra exorbitante.

Lo que le pareció llamativo fue que no se llevó nada más y que, incluso, había celulares, plata y más artículos de valor a la vista. “Le dijo a uno de los abogados: ‘Quítese el reloj, gran hij… El tipo no pidió celulares ni dinero, entró solo por ese reloj. Yo tenía incluso mi celular sobre la mesa, pensé que se lo iba a llevar, pero no”.

Finalmente el atracador se fue como si nada del restaurante con el reloj hurtado y huyó en una moto, en la que lo esperaba su cómplice. Todo se dio en menos de un minuto en el corazón de Usaquén, que suele ser concurrido por turistas, personas de negocios y habitantes que quieren vivir un rato agradable en dicho sector que acoge una buena parte de la gastronomía y el turismo de la ciudad.

“¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Por qué la delincuencia anda a sus anchas? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo en los taxis, en las calles, en los restaurantes? ¡Por Dios!”, se cuestionó Guauque, haciendo referencia a otros casos en los que los habitantes quedan expuestos al hampa.

